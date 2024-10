Golob gre na obisk k Bidnu. Srečala se bosta v torek.

Predsednik vlade Robert Golob bo v torek odpotoval v ZDA, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Teme, ki se jih bosta dotaknila, naj bi bila krepitev varnostnega sodelovanja med državama in čezatlantsko sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA. Dotaknila naj bi se tudi dogajanja v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu.

Joe Biden se bo premierju Golobu zahvalil za vlogo Slovenije pri največji izmenjavi zapornikov med Zahodom in Rusijo po koncu hladne vojne. Ameriškemu predsedniku se sicer mandat izteka.

Pogovor z ameriškim predsednikom je predviden v torek, 22. oktobra 2024, v Beli hiši v Washingtonu. "Ključni namen obiska je krepitev dvostranskih odnosov med državama, ki ju povezujejo skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo NATO," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Teme pogovorov bodo krepitev vsestranskega bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA, s poudarkom na kibernetski varnosti, umetni inteligenci, inovacijah in energetiki. Nadalje se bosta voditelja pogovarjala tudi o krepitvi varnostnega sodelovanja ter čezatlantskega sodelovanja med EU in ZDA, pregledu odnosov znotraj NATO, krepitvi sodelovanja v mednarodnih organizacijah in večstranskih pobudah ter si izmenjala stališča o aktualnih globalnih vprašanjih, med drugim o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in Sudanu, ter pomembnih regionalnih vprašanjih, kot je Zahodni Balkan," so še pojasnili v kabinetu.

Gre za tretji obisk predsednika vlade pri ameriškem predsedniku

Golob se odpravlja čez lužo na povabilo ameriškega predsednika. Pred njim sta se na povabilo ameriških predsednikov na delovni obisk odpravila le dva predsednika vlad, in sicer leta 1998 Janez Drnovšek k Billu Clintonu, leta 2002 je Drnovšek obiskal tudi Georga W. Busha. Leta 2006 je bil Janez Janša prav tako povabljen k Bushu mlajšemu.