Policija kazensko ovadila Roberta Goloba

TVS še navaja, da je specializirano državno tožilstvo zanje potrdilo prejem ovadbe. Golob se na dogajanje še ni odzval, to naj bi storil jutri.

Bobnarjeva je spregovorila pred preiskovalno komisijo

Policija je trditve Bobnar preverjala v predkazenskem postopku vse od njenega odstopa pred skoraj dvema letoma, še navaja TVS.

O domnevnih pritiskih nanjo in na tedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je Bobnar še kot ministrica obvestila tožilstvo in protikorupcijsko komisijo, ker je zaznala, da bi lahko šlo za sum kaznivega dejanja. Zatem pa je o njih podrobneje spregovorila tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo.

"Premier Golob me je obvestil, da Boštjan Lindav ni opravil naloge glede očiščenja policije, da gre ob tem za izdajo, izpostavil mi je Darka Muženiča in Davida Antoloviča. Zaznala sem, da je premier z direktorjem nacionalnega preiskovalnega urada v neposrednem kontaktu," je dejala Bobnar o dobivanju z Muženičem.

Tatjana Bobnar je z mesta ministrice za notranje zadeve odstopila konec leta 2022. Foto: Matic Prevc/STA

Premier Golob se je odzval dan pozneje

Gre za halucinacije, je dejal. "Edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo, in to je, da očisti policijo janšistov," je na tedanje Golobove besede spomnila TVS. Napovedal je, da bo tudi sam pričal pred komisijo in dejal, da ima dovolj prič in dokazov o tem, koliko malo resnice je govorila Bobnar.

Golob pred preiskovalno komisijo še ni stopil. Da je opravil pogovor s kriminalisti, pa je bilo mogoče sklepali po tem, ko je tožilstvo konec avgusta obvestilo KPK, da ni več zadržkov, da se premier Golob seznani s spisom KPK o tej zadevi. Policija je svoj postopek vodila pod taktirko pristojnega tožilstva in ga zaključila s kazensko ovadbo, še navaja TVS.

Zdolšek je medtem za STA navedel: "V primeru, kot je ta, ko gre za očiten napad političarke, ki je bila policistka in ministrica za notranje zadeve, bi moralo biti tožilstvo zelo previdno pri obravnavi ovadbe. Kaj hitro se lahko izkaže, da posamezne trditve, ki so podlaga ovadbe, niso resnične. Tako kot na primer tista o vmešavanju premierja v aretacijo vohunov." Odvetnik je prepričan, da v izjavah predsednika vlade ni mogoče zaslediti elementov kaznivega dejanja.

TVS pa navaja še, da ima tožilstvo zdaj tri možnosti. Lahko vloži neposredno obtožnico. Če meni, da potrebuje dodatne dokaze, lahko sproži sodno preiskavo. Ovadbo pa lahko tudi zavrže.