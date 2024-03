Rezar je po zaslišanju direktorjev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joška Kadivnika in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča dejal, da preiskovalna komisija ni našla ne dokazov ne indicev, da bi predsednik vlade Robert Golob oz. kdorkoli iz političnega kroga vplival na potek aretacije domnevnih ruskih vohunov. Prav tako je dejal, da obstaja utemeljen sum, da nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji prvi mož policije Boštjan Lindav "nista navajala resničnih podatkov", ko naj bi obremenila Goloba s temi očitki.

A Švab poudarja, da Bobnarjeva od vsega začetka konsistentno stoji za svojimi besedami in potekom dogodkov. "Za razliko od nekaterih drugih, ki svoje izjave očitno spreminjajo in prilagajajo potrebam posameznih organov in postopkov, za razliko od določenih drugih pomembnih prič oziroma vpletenih, ki danes želijo storiti vse, da bi z raznimi pritiski razvrednotili vse pristojne organe in tudi s procesnimi manevri ovirali njihovo delovanje, se Bobnarjeva odziva na vsa dela pristojnih organov in je pred vsemi pričala oziroma povedala, kar se je od nje zahtevalo," je izpostavil.

"Ravnanja enih in drugih so dovolj zgovorna sama po sebi," je dejal Švab. Bobnarjeva je po njegovih besedah preiskovalni komisiji DZ predložila obsežno dokazno gradivo, ki neposredno izkazuje in potrjuje, kar je sama izpovedala pri svojem pričanju in hkrati neresničnost izjav določenih drugih prič, "pa se do danes očitno nihče v to dejansko ni poglobil".

Švab kritičen do dela predsednika preiskovalne komisije

Vnaprejšnje podajanje izjav novega predsednika preiskovalne komisije DZ o tem, kaj naj bi domnevno že izkazovali dokazi, pa je po besedah Švaba "le še eden izmed pokazateljev načina delovanja te komisije, ki je s številnimi kršitvami pri svojem delovanju že pokazala, da njen namen ni skrbno in objektivno ugotavljanje dejstev".

"Ne pozabimo, da je gospod Rezar pred enim mesecem izjavil, da naj bi predsednik vlade po vseh ostalih pričah podal zaključne misli, kar je naravnost škandalozno in veliko pove o njegovi objektivnosti in predvsem načinu opravljanja njegovega dela v tej komisiji," je izpostavil Švab.

Medtem pa Bobnarjevi ni treba ščititi svoje funkcije, "tudi nima nikakršnih političnih ambicij, v kolikor se kdo to sprašuje ali na to namiguje", zaščitila pa bo svoje ime, ugled in integriteto, je dejal.

Rezar je v torek izpostavil, da je pričanje pred preiskovalno komisijo kaznivo dejanje. Švab pa na to odgovarja, da se bo Bobnarjeva zoper vsakršno prijavo ali ovadbo branila z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi in dokazi.