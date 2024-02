Je ta dokument dokaz, da je Lindav krivo pričal?

Dokument, ki so ga pridobili na portalu 24ur.com, kaže, da je upokojeni policist in nekdanji prvi mož Policije Boštjan Lindav krivo pričal pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Podpisal se je namreč pod predlog za ponovno zaposlitev policista, ki naj bi jo zahteval neformalni Golobov svetovalec Miloš Njegoslav Milović, čeprav je pred preiskovalno komisijo zatrjeval, da v času njegovega mandata papirji do njega niso prišli.