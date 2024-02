Rezar: Ne bom dopuščal, da tempo preiskovalne komisije narekuje opozicija

"Kot predsednik preiskovalne komisije ne bom dopuščal, da tempo njenega dela narekujeta opozicijska člana, ki imata očitno en sam namen – nikoli se ne lotiti preiskave spornih praks prejšnje vlade," se je danes za Siol.net odzval poslanec Gibanja Svoboda in predsednik preiskovalne komisije državnega zbora o sumih političnega vmešavanja v policijo Aleš Rezar. Njegove izjave so uperjene predvsem v poslanko NSi Vido Čadonič Špelič in Branka Grimsa iz SDS.

"Zagotovo ni legitimno, da bi težo posameznih sumov kaznivih dejanj presojali na podlagi tega, kaj najbolj zanima ljudi," se je na izjavo poslanke NSi Vide Čadonič Špelič glede včerajšnje odločitve zakonodajno-pravne službe državnega zbora odzval predsednik preiskovalne komisije državnega zbora o sumih političnega vmešavanja v policijo Aleš Rezar.

Po njegovih besedah presoja ne more slediti ne opozicijskim in ne koalicijskim željam. "Pa vendarle – ljudi bolj kot to, kakšen bo vrstni red pričanj in ali je neka priča kontaminirana, zanima, kdo od zaposlenih v policiji je v času epidemije covid-19 prekoračil svoja pooblastila, kdo je zaposloval in nagrajeval policiste, ki so bili pripravljeni izvajati sporne prakse zunaj etičnega kodeksa, ter tudi to, kdo je nezakonito brskal po bančnih računih," je še poudaril Rezar.

Večmesečna preiskava

Spomnimo, v začetku tedna je pravna služba DZ končala večmesečno preiskavo in sklenila, da poslanec Svobode Miha Lamut (predhodnik Aleša Rezarja) v vlogi predsednika preiskovalne komisije ni prekoračil pooblastil in pristojnosti s tem, da je direktorju Sove dovolil vpogled v pričanje nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava.

Čadonič Špeličeva se je včeraj na odločitev pravne službe DZ med drugim odzvala z besedami:

"Mnenje le delno odgovori oziroma opravičuje početje poslanca Lamuta in sodelavcev. Ne odgovori pa na bistveno vprašanje, ki sem ga večkrat javno izpostavila: ali je zaradi vpogleda v spis direktor Sove Joško Kadivnik, ki v postopku nastopa kot priča, s tem postal 'okužen' oz. neprimeren za pričo? Po moji oceni da, saj je vpogledal ravno v tisti del pričanja, ki ga obremenjuje. Napovedano zaslišanje direktorja Sove je s tem postalo nepotrebno. To je slaba novica za predsednika vlade, ki je po zaslišanju Boštjana Lindava in Tatjane Bobnar napovedal, da bo s pričami in dokumenti dokazal svojo nedolžnost. Prič, ki bi oprale njegovo ime, mu namreč počasi zmanjkuje …"

"Zaprimo eno zgodbo"

Čadonič Špeličeva je nato v večernem soočenju v Odmevih na TV Slovenija Rezarju očitala zavlačevanje in branjenje premierja Goloba. "Govorimo o nosilcu najvišje oblasti v tej državi," je poudarila. "Gospa Bobnar in gospod Lindav sta ga obtožila, da se je vmešaval v delo policije – in to v kadrovanje v policiji. To ni enostavna stvar," je dejala in dodala, da od novega predsednika preiskovalne komisije pričakuje "da se bo zavzel, da eno zgodbo zapremo". "In zaprli jo bomo z zaslišanjem predsednika vlade," je dejala.

Rezar ji je odvrnil, da gre za očiten poskus odvračanja pozornosti od "slabih praks prejšnje vlade". A Vida Čadonič Špelič mu je odgovorila, da "je tista vlada že prejšnja vlada in dokazi ne bodo izginili".