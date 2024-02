Nekdanjemu Golobovemu neformalnemu svetovalcu zavrnili prošnjo za alternativno prestajanje kazni

Nekdanji policijski specialec Miloš Milović je bil spomladi lani pravnomočno obsojen na leto in pol zapora ter denarno kazen 15 tisoč evrov zaradi pomoči pri izvedbi fiktivnega posla v vrednosti 390 tisoč evrov v letu 2008 med SŽ ŽGP in podjetjem NB Inženiring. Milović je pozneje vložil prošnjo za alternativno prestajanje kazni.

Milović je nekdanji policijski specialec in varnostnik nekdanjega premierja Janeza Drnovška. Medijsko je postal znan, ko se je izvedelo, da je varnostno svetoval premierju Robertu Golobu in nekaterim ministrom Gibanja Svoboda. To naj bi delal brezplačno.

Milovića sta omenjala tudi nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Kot je povedala Bobnarjeva pred parlamentarno preiskovalno komisijo, je Milović poklical na notranje ministrstvo in zahteval, da policija zaposli določeno osebo. Ta oseba bi morala biti zaposlena kot varnostnik pri predsedniku vlade, vendar pa na policiji niso dali soglasja za njegovo zaposlitev.