KPK začasno prekinila preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba

S Komisije za preprečevanje korupcije so sporočili, da so morali zaradi interesov predkazenskega postopka začasno prekiniti preiskavo, ki jo vodijo zoper predsednika vlade Roberta Goloba. Kot so pojasnili, Golobu v tem trenutku ne morejo zagotoviti celovitega vpogleda v spis in s tem vseh procesnih pravic.

S postopkom bodo nadaljevali takoj, ko bo to mogoče, v tem času pa z namenom čim hitrejšega zaključka postopka izvajajo nujna procesna dejanja.

Gre za preiskavo, ki jo je KPK uvedla konec novembra lani zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. To Golobu očita nekdanja notranja ministrica, ki zdaj opravlja delo svetovalke v uradu predsednice države.

Kot so pojasnili že takrat, ima premier zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, med drugim tudi do vpogleda v spis, ki ga je tudi zahteval. Vpogled v spis opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), po katerem se pravica do vpogleda omeji ali odreče, če komisija na podlagi mnenja pristojnega organa oceni, da bi to lahko ogrozilo interese predkazenskega, kazenskega ali drugega sodnega ali nadzornega postopka.

Na podlagi pridobljenega mnenja in vnovičnega celovitega pregleda dokumentacije, na kateri temelji uvedba preiskave, je komisija sprejela sklep o začasni prekinitvi postopka. "Z omejitvijo vpogleda v celoten spis je namreč onemogočeno zagotavljanje vseh procesnih pravic obravnavani osebi, kar pa je bistvenega pomena za zagotavljanje zakonitosti postopka pred Komisijo," so pojasnili in dodali, da je bil sklep o začasni prekinitvi vročen tudi premierju, ki zoper njega v zakonskem roku ni vložil upravnega spora.

Zavedajo se, da so pričakovanja javnosti in politike visoka

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, se zavedajo, da so pričakovanja javnosti in politike do njihovega dela visoka. Čeprav so neodvisen organ, pa morajo pri vodenju preiskav upoštevati interese postopkov, ki tečejo pred policijo in tožilstvom, saj se v njih preverjajo sumi kaznivih dejanj, za preiskovanje katerih pa KPK ni pristojna. Ti postopki imajo prednost pred postopki komisije.

Zavedajo se tudi, kako pomembna je ažurnost reševanja v javnosti odmevnih primerov, sploh če se ti nanašajo na sume kršitev najvišjih predstavnikov oblasti. Zato kljub začasni prekinitvi postopka opravljajo nujna procesna dejanja, s katerimi zagotavljajo, da se bo postopek nadaljeval takoj, ko prenehajo razlogi za njegovo začasno prekinitev.

Preden so postopek začasno prekinili, so premierju Golobu že predlagali več datumov za razgovor pred komisijo. Z namenom čimprejšnjega nadaljevanja postopka pa so mu prejšnji teden posredovali še dopis z navedbo več možnih terminov izvedbe razgovora, tako da se bo postopek lahko nadaljeval takoj, ko bodo potekli razlogi za njegovo prekinitev. Goloba so prosili še, da ob navedbi možnih terminov predlaga tudi priče, ki bi jih lahko zaslišali.

Odzvali so se tudi na raznovrstne špekulacije, ki so se v zvezi s tem postopkom v preteklih tednih pojavljale v javnosti. Zavrnili so vsa namigovanja, da bi komisija sama zavlačevala ali bila neaktivna v postopku. "Prav tako niti v tem niti drugih postopkih na datum odločitve ne vplivajo volitve ali kakršnikoli drugi notranje-politični dejavniki," so še pojasnili in sklenili, da bodo ne glede na vse zunanje okoliščine tudi v tem postopku svoje delo še naprej opravljali profesionalno.