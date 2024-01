Niko Kovač pretresle izjave predsednice Nataše Pirc Musar

"Pozdravljeni predsednica, v intervjuju za N1 ste dejali: 'Kot je nekdo zapisal na družbenem omrežju Facebook, ali na tem položaju želite kralja ulice?' Novinarju ste odgovorili na vprašanje, zakaj vaš mož prejema nadomestilo v višini 850 evrov, ob tem pa ste pokroviteljsko in žaljivo govorili o kraljih ulice. Omenili ste celo, da jim kažete dolžno spoštovanje. Predsednica, izhodiščni položaji ljudi so različni. Na spletni strani lahko beremo, da ima vaš mož poleg vsega drugega premoženja še za 800 tisoč evrov finančnih naložb. Živite dobro, dostojno življenje. Takšna ni zgodba kraljev ulice," se je ob izrečene besede predsednice republike Nataše Pirc Musar v intervjuju za N1 obregnila predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Nika Kovač: Lahko si predstavljam družbo, v kateri nekdo z izkušnjo kralja ulice zasede vodilni položaj

Zapis je Kovačeva nadaljevala: "Predsednica, marsikdo izmed njih se je rodil v grozljivih pogojih. Nekateri so bili izbrisani, druge je prizadela bolezen, tretji so se prebili čez druge preizkušnje. Marsikdo izmed njih je izobražen in ima družino. Njihovih usod je veliko, njihove usode so različne. Predsednica, kralji ulice pa imajo nekaj skupnega. Vsi so se vključili v program, ki jim pomaga vzpostaviti drugačne pogoje za življenje. Časopise prodajajo, ker želijo nekaj zaslužiti. Časopise prodajajo, ker si želijo dela, ker želijo izboljšati kakovost svojega življenja. Predsednica, kralji ulice si zaslužijo vaše spoštovanje in podporo, ne pa pokroviteljskega izjavljanja v intervjuju. Sama si lahko predstavljam družbo, v kateri nekdo z izkušnjo kralja ulice zasede vodilni položaj. Upamo, da bi pokazal več razumevanja za stiske drugih in revščino, kot ste jo s svojo izjavo pokazali vi. Obiščete jih, prepričana sem, da boste svoje mnenje spremenili."

"Ne gre za to, ali je nekdo premožen ali ne. Kot je nekdo zapisal na Facebooku, ali na tej poziciji želite kralja ulice? Z vsem dolžnim spoštovanjem do kraljev ulice, ampak gre za to, da ob tem delu, ki ga opravljam in ki ga opravlja tudi Aleš, nastajajo stroški. In zakonodaja je v tem segmentu jasna, pripada mu povračilo stroškov," je na vprašanje v intervjuju za N1 ali njen mož Aleš Musar res potrebuje mesečno nadomestilo v višini 850 evrov, sicer odgovorila predsednica Nataša Pirc Musar.

Pirc Musarjeva: Če KPK ugotovi kršitev integritete, bi moral premier odstopiti

V intervjuju za N1 je predsednica republike Nataša Pirc Musar med drugim spregovorila o odnosu s premierjem Robertom Golobom in o tem, da bi moral premier Golob, če Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovi kršitev integritete glede domnevnega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge na ministrstvu, odstopiti. Ni pa na njej, da ga pozove k odstopu, je dodala.

Predsednica je ob obuditvi srečanj s predsednikom vlade dejala, da se Golob zaveda, kakšne napake je storil v zadnjem letu in pol. "Povedala sem mu, da nisem ne v njegovi stranki ne v njegovi vladi, naj mi pusti ta prostor lastnega razmisleka ter da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bom," je pojasnila.

Z zaskrbljenostjo in včasih tudi z žalostjo spremlja, kako zelo hitro se menjajo ministri in kako majhen je bazen strokovnjakov, ki so še pripravljeni prevzeti ministrska mesta. "Zelo sem bila vesela, da do rekonstrukcije vlade ni prišlo, kajti to bi spet pomenilo, da se leto in pol dela vrže stran," je dejala.

Pirc Musarjeva ocenjuje, da si je vlada na začetku na svoja ramena naložila preveč

Napovedane reforme so zastale, vlada pa si je na začetku na svoja ramena naložila preveč, ocenjuje. Poročilo predsedničinega foruma na temo zdravstva je posredovala tudi novi ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel, v prihodnjih dneh pa jo namerava povabiti na prvi sestanek. Pri zdravstveni reformi ji je pripravljena pomagati. Tudi stavka zdravnikov in protest civilne družbe po njenem mnenju kažeta, kako pomembna je reforma. "Toda ne takšna po kapljicah, ampak res strateška," je dejala.

Tudi sodniki izvajajo opozorilni protest zaradi neuresničene odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, rok za njeno uveljavitev se je namreč iztekel pretekli teden. "V tej situaciji prav nič ne razumem vlade in se mi zdi izjemno nedostojno," je dejala. Meni, da je treba ločiti ustavno odločbo, ki govori o izenačitvi položaja funkcionarjev, in plačno reformo, ki je po njenem mnenju drugi tir te zgodbe.

Pirc Musarjeva je dejala, da so z dopisom ministrstvu za javno upravo glede dodatkov k plačam funkcionarjem v njenem uradu želeli opozoriti na strašno "sračje gnezdo" dodatkov v javnem sektorju, kar da ne pomeni, da kdo želi višjo plačo. Razpravo so v kabinetu odprli v času pogajanj za novo plačno reformo, dopis pa je "neki medij" zlorabil na dan, ko je imela prvi nagovor v DZ, je dejala. Ob tem jo skrbi, kako mediji na levi in desni strani postajajo orodje politike. Konkretnih ljudi v ozadju ne želi imenovati, meni pa, da jih dobro poznamo.

Jankoviću se ne bo opravičila

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću se ne bo opravičila za poziv, naj se dela na kanalu C0 začasno prekinejo in naj se opravi presoja vplivov na okolje, saj da stoji za svojim pravnim mnenjem. Janković jo je namreč k temu pozval, ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sklenilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. "Je pa malce nenavadno, kako se ta odločitev o potrebi po presoji vplivov na okolje spreminja glede na barvo vlade," je dodala.

Glede mandata Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov je dejala, da bo treba zdaj pokazati inovativne rešitve. Slovenija je v skupini tistih, ki se zavzemajo za reformo celotne organizacije združenih narodov, prav pa se ji zdi, da se glavnina teh stvari dogaja s tiho diplomacijo. Poudarila je, da je Slovenija angažirana za mir in je proti kršitvam človekovih pravic, kar poudarja tudi glede razmer na Bližnjem vzhodu. "Morate pa Slovenijo zdaj vsi skupaj razumeti, ker je nestalna članica Varnostnega sveta, da se v tej fazi ne smemo postavljati ne na eno ne na drugo stran," je dodala.

Na besede predsednice so se že odzvali v Gibanju Svoboda

V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar politično posegla v potekajoč pravni postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednica je namreč v intervjuju za N1 dejala, da bi moral premier Robert Golob odstopiti, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto. V Svobodi ji očitajo tudi konflikt interesov.

