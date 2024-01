Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni stranki SDS in Gibanje Svoboda sta v januarski anketi, ki jo je za Delo opravila Mediana, prejeli večjo podporo kot decembra. Padanje podpore vladi, njenemu predsedniku Robertu Golobu in Gibanju Svoboda se je po treh zaporednih mesecih ustavilo, navaja Delo. Na vrhu barometra priljubljenosti je ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar.

Po anketi bi se največ oz. 21,7 odstotka vprašanih odločilo za SDS. To je 0,9 odstotne točke več kot decembra. S 14,6 odstotka sledi Gibanje Svoboda, kar je 1,2 odstotne točke več kot decembra. Na tretje mesto bi se uvrstila SD s 7,5 odstotka glasov, kar pa je 0,5 odstotne točke manj kot decembra. Sledita NSi s 4,6 odstotka glasov (decembra 4,5 odstotka) in Levica s 4,4 odstotka (decembra 4,7).

Med zunajparlamentarnimi strankami pa nobena ne bi prestopila parlamentarnega praga. piratsko stranko bi volilo 3,4 odstotka vprašanih, SLS 2,9, Vesno 2,1 SNS 1,6 Resnico 1,3 Našo prihodnost 1,1, Konkretno 0,4 in Našo deželo 0,3 odstotka vprašanih. Neopredeljenih je 23,6 odstotka vprašanih, nobene od navedenih strank ne bi izbralo 6,3 odstotka vprašanih, odgovoriti ni želelo 1,6 odstotka vprašanih, prazno glasovnico pa bi jih oddalo 1,5 odstotka.

Z delom vlade zadovoljna petina vprašanih

Delo vlade je dobilo srednjo oceno 2,55 (decembra 2,33). Pri tem ga je kot pozitivno ocenilo 20,5 odstotka vprašanih (decembra 16,8 odstotka), kot srednje 30,5 odstotka (decembra 26,7 odstotka), kot negativno pa 47 odstotkov (decembra 54,5 odstotka). Medtem je delo državnega zbora tokrat dobilo srednjo oceno 2,62 (decembra 2,48).

Na barometru priljubljenosti na prvih petih mestih v primerjavi z decembrom ni sprememb. Poslancu SDS Logarju sledijo predsednica republike Nataša Pirc Musar, gospodarski minister Matjaž Han (SD), državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda).

Na šestem mestu je zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon, na sedmo mesto se je z decembrskega desetega mesta prebil minister za obrambo Marjan Šarec (Svoboda), sledijo pa ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan (SD), vodja poslancev SD Jani Prednik in na desetem mestu finančni minister Klemen Boštjančič.

Koordinatorica levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je 12., predsednik vlade in Svobode Golob se je z 18. mesta povzpel na 13. mesto, sledita predsednik NSi Matej Tonin in predsednik SDS Janez Janša.

Mediana je raziskavo za časnik Delo izvedla med 1. in 4. januarjem, sodelovalo pa je 715 ljudi.