Delež tistih, ki ne podpirajo vlade Roberta Goloba, je glede na raziskavo Mediane za POP TV največji do zdaj in prvič čez polovico, nad 55 odstotkov. Podpora vladi, največji vladni stranki Gibanje Svoboda in samemu predsedniku vlade tako že tretji mesec zapored strmo pada.