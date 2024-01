Presoja vplivov na okolje pri kanalu C0 ni potrebna. Župan pričakuje opravičilo Pirc Musarjeve.

Po pojasnilih direktorja Javnega holdinga Ljubljana in nekdanjega direktorja občinskega javnega podjetja Voka Snaga Krištofa Mlakarja je upravno sodišče ugodilo tožbi ljubljanske občine in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje in prostor, s katero je to zavrnilo zahtevo Mola, naj se razveljavi odločitev Arsa iz leta 2020, da je za gradnjo kanala C0 s kineto treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sodišče je sklep posredovalo v ponovno odločanje ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

"Ministrstvo je 29. decembra ugotovilo, da je Arso o isti stvari dvakrat odločal različno, in odpravilo tretjo točko sklepa. Torej presoja vplivov na okolje za kanal C0 ni potrebna in kineta kot taka je dodatni zaščitni ukrep in sestavni del projekta za izvedbo," je povzel Mlakar.

Gradnja v skladu z zakonodajo

"Odločba pomeni in dokazuje ravno to, o čemer mi govorimo že nekaj mesecev - da vsa gradnja povezovalnega kanala C0 poteka s pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji na zemljiščih mestne občine oziroma na tistih zemljiščih, za katere smo pridobili ustrezne pravice, in seveda tudi z veljavnostjo oziroma v skladu z vso veljavno zakonodajo," je dodala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Kot je spomnila, je bilo za kanal C0 izdanih sedem gradbenih dovoljenj za 98 odstotkov trase. "Ostaja nam 128 metrov, za kar teče pred upravno enoto trenutno postopek izdaje gradbenega dovoljenja številka osem," je dejala in dodala, da se postopek vleče predvsem zaradi "nagajanja oziroma oviranja stranskih udeležencev".

Decembra so po besedah Žitnikove pridobili tudi uporabno dovoljenje za centralno čistilno napravo za linijo blata. "Pospešeno izvajamo vse potrebne aktivnosti, da bomo lahko spomladi začeli s priklopom kanala C0 na centralno čistilno napravo," je dejala.

Kineta je del projekta

Ob odločitvi upravnega sodišča in sklepu ministrstva je Janković čestital sodelavcem, da so "zdržali vse pritiske tako imenovanih civilnih iniciativ, ki so svojo voljo uveljavljali s tem, da so ležali v bagru". "Vzeli so nam kar nekaj časa, skoraj več kot eno leto," je dodal.

Župan prestolnice ne pričakuje, da bodo nasprotniki projekta mnenje spremenili. "Oni so proti zato, ker so proti," je dejal. Ga pa zanima, kako se bo na odločitev upravnega sodišča odzval DZ.

"Ali bo še vedno hotel imeti komisijo, ki bo ugotavljala nepravilnosti v postopku kanala C0 in potrebe po izvedbi presoje vplivov na okolje za kineto. Zdaj je jasno potrjeno, da je kineta del projekta in da ni treba opraviti presoje vplivov na okolje," je izpostavil.

Janković: "Predsednica naj se opraviči"

Od predsednice republike Pirc Musarjeve pa pričakuje javno opravičilo zaradi poziva k začasni prekinitvi del na kanalu C0 in ocene, da je presoja vplivov na okolje potrebna.

"Ali bo kot odlična pravnica in predsednica, ki zagovarja pravno državo, zmogla toliko poguma, da se zdaj mestni občini in županu javno opraviči za svoje navedbe? Pričakujem njeno javno opravičilo, kajti v pravni državi je pravilno, da prva oseba v tej državi, tista, ki ima svojo moralno držo in moralno težo izjemno visoko, sporoči javnosti, da je bila v svojih izjavah s strani tistih, ki so ji pripravljali dokumentacijo, zavedena," je dejal.

Projekt kanal C0 je vreden 111 milijonov evrov brez DDV, pri čemer bo EU prispevala 69 milijonov evrov, 12 milijonov evrov pa država.