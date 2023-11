Sodišče EU: Ljubljanska kanalizacija je neustrezna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da mestne aglomeracije pravilno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke, česar pa Ljubljana ni uredila.

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Ljubljani je po ugotovitvah Sodišča EU v nasprotju z evropsko zakonodajo. Tožbo je leta 2017 vložila Evropska komisija in sodišče je zdaj presodilo, da sistem zbiranja komunalne odpadne vode ni ustrezen. Slovenija namerava kršitve odpraviti v okviru projekta, katerega del je sporni kanal C0.

Sodišče EU je sodbo objavilo v sredo. Kot piše v njej, Slovenija ni izpolnila zahtev iz evropske direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, s tem ko za aglomeracijo Ljubljana ni poskrbela, da se komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdela v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku. Poleg tega ni poskrbela, da se izpuste iz komunalnih čistilnih naprav ustrezno spremlja.

V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da mestne aglomeracije pravilno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke. Po mnenju Evropske komisije teh zahtev ne izpolnjujejo štiri slovenske aglomeracije z več kot deset tisoč prebivalci – poleg Ljubljane še Trbovlje, Kočevje in Tržič. Glede Kočevja, Trbovelj, Tržiča in Ptuja je komisija pred sodiščem zatrjevala še nekatere druge kršitve.

Kršitve sodišče ugotovilo le za Ljubljano

Sodišče je tožbo komisije za upravičeno ugotovilo le v primeru Ljubljane. V preostalem delu jo je razglasilo za nedopustno in jo zavrnilo.

Glede aglomeracije Ljubljana je zapisalo, da je neizpolnitev obveznosti iz direktive dokazana. Ob tem je spomnilo, da Slovenija tega med predhodnim postopkom ni izpodbijala, kršitve direktive pa da je pojasnjevala s pomanjkanjem infrastrukture.

Že skoraj dve leti zamude

Slovenija naj bi kršitve odpravila v okviru izvedbe projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, ki pa ni bil dokončan v roku, kot ga je določila Evropska komisija, je zapisalo sodišče.

Projekt v vrednosti 111 milijonov evrov, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva, bi moral biti končan do leta 2021. Del tega projekta je tudi izgradnja povezovalnega kanala C0, ki bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika.