Minister Brežan podpira gradnjo kanala C0: Prinaša več koristi kot tveganj

"Projekt se je začel že v letu 2014 in ima pravnomočna gradbena dovoljenja," se je iz New Yorka na gradnjo kanalizacijskega projekta odzval minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki meni, da s projektom lahko nadaljujejo. Medtem je stranka Zeleni Slovenije policiji in specializiranemu državnemu tožilstvu naznanila sum okoljskega kriminala, ki naj bi ga predstavljala po njihovih navedbah nezakonita gradnja kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani.

V Sloveniji trenutno dviga prah kanalizacijski projekt v Ljubljani, vendar pa je minister ob vprašanju na to temo odgovoril, da projekt po njegovem mnenju prinaša več koristi kot pa tveganj. "Projekt se je začel že tam v letu 2014, ko so bila pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. Projekt je bil v okvirju slovenske kohezijske politike prijavljen v Bruslju, potrdila ga je Evropska komisija in ima pravnomočna gradbena dovoljenja," je povedal Brežan.

"To je okoljski kriminal najširšega pomena"

Zeleni Slovenije medtem zahtevajo prekinitev projekta, dokler ga pristojni ne bodo pregledali. Opozorili so tudi na sum kršitev človekovih pravic.

"Viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev, spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode," so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost. Spomnili so, da okrepitev odpornosti kritične infrastrukture nalaga tudi januarja sprejeta evropska direktiva o odpornosti kritičnih subjektov. Gradnja takšnega kanala po njihovem mnenju ni v skladu z direktivo, pri čemer so posebej izpostavili potresno ogroženost območja.

Prepričani so, da gre za "okoljski kriminal najširšega pomena", kaže pa se tudi sum kršitve človekovih pravic, še menijo v stranki. Med drugim je bilo namreč dokazano nezakonito poseganje na tujo lastnino, lastniki zemljišč pa ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujnih spomladanskih kmetijskih opravil, so navedli in dodali, da zahtevajo takojšnjo ustavitev gradnje kanala C0, dokler policija in tožilstvo ne opravita celovitega pregleda projekta vključno s pravilnim potekom in zaporedjem vseh postopkov, dovoljenj in soglasij.

"Seznanita naj se tudi s prvimi ugotovitvami družbe Jaspers, ki je pregledala projekt z vidika evropskih sredstev in zahtevala celovito presojo, ki pa je ni bilo, ker je ministrstvo domnevno podalo jamstvo na financiranje in je Jaspers opustil vztrajanje," so še sporočili.