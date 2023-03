Lastniki zemljišč pri gradbišču kanala C0 protestirali s traktorji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kažejo posnetki, ki jih je objavil spletni portal, so lastniki zemljišč z okoli desetimi traktorji grozili, da bodo podrli ograjo, s katero je obdano gradbišče. Na drugi strani ograje, na delovišču, so jih delavci opozarjali, da ogrožajo varnost ljudi na varovanem območju.

Na gradbišču je v zadnjih mesecih večkrat prišlo do incidentov. Več lastnikov zemljišč, ki trdijo, da gradnja poteka brez gradbenega dovoljenja, je že v preteklosti skušalo podreti varovalno ograjo. Nazadnje je prišlo do pretepa z varnostno službo, ki jo je najela ljubljanska občina, ki izvaja projekt.

Ljubljanski župan Zoran Janković je večkrat dejal, da imajo vsa potrebna dovoljenja za gradnjo, in zatrdil, da bodo projekt dokončali.

Projekt razburja med drugim tudi del opozicije v ljubljanskem mestnem svetu, ki občino poziva, naj projekt ustavi. Ker novi kanal poteka prek vodovarstvenega območja na območju Kleč, bi lahko bila v primeru nesreče ogrožena oskrba Ljubljane s pitno vodo, med drugim opozarjajo.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana. Gradnja je v občinah Medvode in Vodice končana, v ljubljanski občini pa gradnja poteka še med Črnučami in Brodom.