Nasilen incident: na gradbišču kanala C0 v Ljubljani je zavrelo

Nasprotniki projekta povezovalni kanal C0 so prepričani, da bo vplival na kakovost pitne vode.

Na gradbišču kanalizacijskega kanala C0 v Črnučah v Ljubljani je danes prišlo do novega incidenta. Več lastnikov zemljišč, ki trdijo, da gradnja poteka brez gradbenega dovoljenja, je po poročanju Televizije Slovenija skušalo podreti varovalno ograjo. Prišlo je do pretepa z varnostniki, dogodek preiskuje policija.

Lastniki zemljišč so želeli ograjo podreti, da bi sprožili uradni spor in prihod policije, je poročala Televizija Slovenija. Varnostniki se niso strinjali, da jih pri delu snemajo, pri čemer je prišlo do pretepa. Dve osebi sta po poročanju televizije potrebovali zdravniško pomoč.

Gre za najnovejšega v nizu incidentov na gradbišču kanala, ki razburja del lastnikov okoliških zemljišč. Projektu ob tem nasprotuje tudi del mestne ljubljanske opozicije, ki je v začetku meseca na to temo sklical izredno sejo mestnega sveta, a je bil ta nesklepčen. S predlaganim sklepom so želeli med drugim občino pozvati, naj projekt ustavi.

Ljubljanski župan Zoran Janković je večkrat izpostavil, da bodo projekt končali. Na torkovi redni novinarski konferenci je Janković izrazil upanje, da so lastniki zemljišč vendarle "prišli do točke, da je treba projekt zaključiti".

To je treba po njegovih besedah narediti, ker so na projekt vezana evropska sredstva, poleg tega je treba od skupaj predvidenih 44 kilometrov kanala v treh občinah zgraditi le še dva kilometra. Ob tem je ponovil, da ima občina za projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana. Gradnja je v prvih dveh občinah že končana, v Ljubljani pa je bila od aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča, pa tudi fizičnega oviranja izvajalcev s strani lastnikov, večkrat prekinjena, nato pa tudi zaustavljena.