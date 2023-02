Janković glede kanala C0: V tej sobi cirkusa, ki se dogaja v DZ, ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski župan Zoran Janković je še enkrat zavrnil vse očitke nasprotnikov kanala C0 in napovedal, da bodo projekt s polno paro nadaljevali. "Cirkusa, ki se dogaja v DZ, v tej sobi ne bo," pa se je odzval na ponedeljkovo nesklepčno izredno sejo o projektu, ki jo je sklical del mestne opozicije.

Del opozicijskih svetnikov Mestne občine Ljubljana (Mol) je v ponedeljek kljub nesklepčnosti izvedel izredno sejo, na kateri so izmenjali stališča do kanala C0. Projektu nasprotujejo, saj so med drugim prepričani, da ogroža čisto pitno vodo v prestolnici, kar Janković ves čas zavrača.

"Ne razumem te tematike, razen da je politična. V tej sobi cirkusa, ki se dogaja v DZ, ne bo," je bil do poteze dela opozicije kritičen Janković. Kot je dodal, so pobudniki vedeli, da seja ne bo sklepčna. "Mogoče so jo želeli zaradi sejnine, a če seja ni sklepčna, tudi sejnine ni," je dejal.

"Nekaj čudnega se dogaja. Če bi bil nesramen, bi teh 12 pobudnikov pozval, naj gredo v gostilno na čaj, če se hočejo pogovarjati o svojih teorijah in dognanjih," je dejal župan in ob tem spomnil, da je mestna opozicija s podobnimi sklepi, kot so jih predstavili na ponedeljkovi seji, poskušala že leta 2019.

Kanal C0 bodo s polno paro gradili naprej

Občina bo gradnjo kanala C0 nadaljevala s polno paro, je napovedal in dodal, da bodo tiste, ki projekt ovirajo, preganjali v okviru pravne države, "saj je čas, ki so ga odvzeli, prinesel podražitve materialov".

Janković je ob tem strnil zgodovino projekta in še enkrat spomnil, da je bila trasa določena leta 1991, v času, ko je bil predsednik skupščine iz vrst Demosa, direktor Voke pa dolgoletni svetnik NSi. "Takrat ni nihče kompliciral," je dejal in poudaril, da je projekt večkrat preverjala tudi Evropska komisija, ki je vsakič ugotovila, da je z njim vse v redu.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana. Gradnja je v občinah Medvode in Vodice končana. Po Jankovićevih besedah bi v Vodicah in Medvodah, kjer že imajo uporabno dovoljenje, lahko teoretično začeli priklope na kanal. "Če ne bi bil dokončan, bi vse teklo v Kleče," je dodal.

Ključno je, da se zapre čistilna naprava na Brodu in postane zadrževalnik. Tega bi lahko v primeru katerekoli nesreče zaprli in napako odpravili, je pojasnil. Preverili so tudi nekatere druge trase, ki pa so, kot je poudaril Janković, neizvedljive.

Kot je še ponovil, ima občina gradbeno dovoljenje za 12,1 kilometra projekta, manjka pa jim še za 160-metrski del pri hipodromu Stožice. "Enega lastnika imamo še v postopku razlastitve, ko bo postopek končan, bomo pridobili gradbeno dovoljenje tudi za to," je prepričan.

Janković je na redni tedenski novinarski konferenci komentiral tudi druge aktualne zadeve. Med drugim je dejal, da sta danes zjutraj iz obratovanja izpadla dva bloka Termoelektrarne Toplarna Ljubljana (TE-TOL). "Napako so že odpravili in vse poteka normalno," je zagotovil, še piše STA.