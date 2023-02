Na gradbišču kanala C0 na Ježici spet policisti, Janković: Končali bomo letos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ježici v Ljubljani, kjer poteka gradnja kanalizacijskega kanala C0, se je danes spet zbrala množica nezadovoljnih posameznikov, ki nasprotujejo gradnji, zaradi česar so tamkajšnji varnostniki poklicali tudi policiste, nam je potrdil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Na območje, kjer policisti niso bili prvič, so danes napotili policiste, ki so popisali prisotne osebe zaradi suma kršitev po zakonu o zasebnem varovanju, je pojasnil Tomaževic. Lastniki zemljišč, ki gradnji nasprotujejo, so namreč najeli svojo varnostno službo, ki pa jo je po poročanju več medijev odgnala ljubljanska občinska varnostna služba.

"V okviru pristojnosti bodo v nadaljevanju preverili obstoj elementov prekrškov po tem zakonu. Drugih ukrepov policisti niso izvajali, niti zaznali drugih kaznivih ravnanj ali kršitev," je dodal.

Projekt gradnje povezovalnega kanala C0 sicer že več let mineva v znamenju glasnih nasprotovanj tamkajšnjega prebivalstva, nevladnih organizacij in tudi stroke, pri čemer gredo svarila v smeri, da kanal ogroža poglavitni vir pitne vode za Ljubljano z okolico.

Župan Zoran Janković vztraja pri gradnji kanala C0 in dokončanje napoveduje za letos. Po odločitvi upravnega sodišča, da je AAG lahko stranka v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del kanala C0 med Črnučami in Brodom v Ljubljani, je na torkovi novinarski konferenci dejal, da je odpiranje tega soglasja na pravnomočno gradbeno dovoljenje "praktično neizvedljivo", češ da že imajo soglasje Arsa, na podlagi katerega so tudi dobili gradbeno dovoljenje.

Agencija za okolje (Arso) v tej zadevi društvu Alpe Adria Green (AAG) ni priznala statusa stranskega udeleženca, zato so se v društvu najprej obrnili na pristojno ministrstvo, nato pa sprožili upravni spor. Kot so prejšnji teden sporočili iz društva, je sodišče ugotovilo, da ministrstvo pritožbe AAG ne bi smelo zavreči kot nedovoljene, saj se je imel ta na odločitev agencije za okolje pravico pritožiti. Zadevo je zato vrnilo v ponovni postopek. V AAG tako menijo, da občina Ljubljana kot investitor za ta del kanala C0, kjer dela še niso končana, nima okoljevarstvenega dovoljenja.

V prihodnjem tednu bodo po Jankovićevih napovedih začeli delati še tretji del kanala C0, projekt pa bo končan letos, vključno z nadgrajeno čistilno napravo v Zalogu. "Voda bo še bolj varovana, še bolj čista," je dejal župan. Ob tem je pojasnil, da bodo lahko s čistilno napravo čistili tudi fekalije iz Vodic in Medvod.