Del ljubljanske opozicije vložil zahtevo za izredno sejo o kanalu C0

Ljubljanski mestni svetniki iz strank SDS, NSi, Vesna, Piratska stranka in samostojni svetniki so vložili zahtevo za sklic izredne seje o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika zaradi izgradnje kanala C0, je na novinarski konferenci povedal župan Zoran Janković. Dodal je, da seje ne bo sklical in bo sklic prepustil predlagateljem.

Janković je še dejal, da bo tudi mestnim svetnikom in svetnicam predlagal, da se seje ne udeležijo.

12 mestnih svetnikov med sklepi zahteva, da Mestna občina Ljubljana (Mol) takoj ustavi vsa gradbena dela na delu trase C0 in zagotovi pripravo neodvisnih študij ogroženosti pitne vode zaradi kanala C0. Župan pa naj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do čiste pitne vode in zaščito pravice do zasebne lastnine.

Zahteve opozicijskih svetnikov

Mol naj pristopi k alternativni rešitvi izvedbe kanala C0 po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom oziroma naj pristopi k izdelavi načrta za izgradnjo manjših samostojnih čistilnih naprav na Brdu, Medvodah in Vodicah. Mol naj ob tem spremembo projekta uskladi tako, da se ohranijo evropska sredstva, še zahtevajo opozicijski svetniki.

Obsojajo tudi uporabo fizičnega nasilja nad lastniki zemljišč na trasi kanala C0, so še zapisali v zahtevi za sklic izredne seje. Janković pa je danes o tem povedal, da je policiji hvaležen, da spoštuje pravno državo.

Trasa ob Celovški neizvedljiva, pravi župan

O tem, da naj kanal speljejo ob Celovški cesti, je župan dejal, da so preizkušali tudi druge opcije, ampak so neizvedljive. O okoljskem vplivu in potresni ogroženosti pa je povedal, da ima kanal štiri varnostne ukrepe brez kinete, s kineto pa se varnost podvoji. V kanalu bodo merilci višine fekalij, pred obvoznico pa zadrževalnik, ki bo lahko kanal ob poškodbah zaprl.

Gre za projekt, ki ga je Evropska unija dvakrat presojala. Projekt je že končan v Medvodah in Vodicah in ima uporabno dovoljenje. "To teoretično pomeni, da lahko priklopijo hiše in speljejo kanalizacijo v povezovalni kanal, ki se bo potem razlila v Klečah," je povedal.

V Mol sicer manjka še približno 2,5 kilometra kanala. 80 odstotkov lastnikov zemljišč je z Molom podpisalo pogodbo za uporabo delovnega pasu. Župan pa je napovedal, da bo mestna občina tožila vse, ki ovirajo gradnjo kanala C0, ob tem pa bodo upoštevali tudi podražitve gradbenega materiala in cevi.

Na novinarski konferenci se je sicer predstavil tudi podžupan Rok Žnidaršič, ki prevzema področje urbanizma.