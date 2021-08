Kdaj bo končan projekt, vreden dobrih 130 milijonov evrov? To pravi minister Vizjak.

Gradnja kanalizacijskih cevi na območju med Brodom in Črnučami v Ljubljani že od lanskega aprila stoji. Na pozabljen, dobra dva kilometra dolg sporni odsek je na dan izida referenduma o vodah spomnil okoljski minister Andrej Vizjak. Agencija RS za okolje (Arso) je sicer lani zavrnila vlogo MOL za okoljevarstveno soglasje in odgovornost preložila na ministrstvo, piše Delo.

"Še enkrat poudarjam, da se bom zavzemal za slovenske vode in za to, da bodo ostale takšne, kot so, da bodo ljudje pili zdravo, čisto pitno vodo. Naravnost pa se čudim, da takšen cirkus zganjate ob tem zakonu, ko pa je bil kanal C0 čez vodonosnik v Ljubljani, pa ste bili bolj ali manj tiho," je za TV Slovenija 11. julija dejal minister Andrej Vizjak.

Na vprašanje, ali je po mnenju okoljskega ministra gradnja kanala C0 še vedno sporna, so za Delo na ministrstvu odgovorili sledeče: "Odgovornost ministra za okolje in prostor je zaščita okolja, narave in skrb za zdravje ter varnost ljudi. Minister Vizjak je te cilje zasledoval tako z zakonom o vodah kot tudi z zahtevo, da se za projekt kanal C0 izpelje postopek presoje vplivov na okolje. S tem bodo obdelane vse možne tehnične rešitve in pogoji za umestitev tega kanala na območju ljubljanske podtalnice."

Projekt Čisto zares, v sklopu katerega je predivdena tudi gradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na odseku med Brodom in Črnučami na dolžini dobrih dveh kilometrov, je vreden 135,6 milijona evrov in velja za največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja.

Gre za oklep okoli cevi kanala C0. Foto: STA

Projekt, ki razburja slovensko javnost in politiko

Projekt je zaradi poteka trase čez ljubljanski vodonosnik že od samega začetka razburjal laično in strokovno javnost, pa tudi politiko. Novembra 2019 so poslanci državnega zbora zahtevali revizijo celotnega projekta. Takratni minister za okolje Simon Zajc je moral na njihovo zahtevo preveriti vse postopke umeščanja trase v cevovod.

Nato je jeseni 2020 Agencija RS za okolje (Arso) zahtevala, da občina za gradnjo C0 kanala pridobi okoljevarstveno soglasje in izvede presojo vplivov na okolje. Občina je decembra vlogo vložila, Arso pa jo je januarja letos zavrnil, saj naj za to ne bi bili pristojni, piše Delo. Za vodenje integralnega postopka, za katerega je treba pridobiti predpisano gradbeno dovoljenje, in presoje vplivov na okolje je namreč pristojno okoljsko ministrstvo. Na občini so se na sklep pritožili, a je bila pritožba zavrnjena. Na Arsu informacije o tem, ali je občina že vložila tožbo proti sklepu o zavrnitvi vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, nimajo.

Za Delo so na Mestni občini Ljubljana pojasnili, da finančne škode zaradi ustavitve gradnje ni in da priprava ter izvedba projekta potekata v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Komentirali so tudi izjavo ministra Vizjaka. "Zdi se, da je minister izjavo podal pod vtisom rezultata na referendumu o vodah. Dejstvo je, da je bila trasa povezovalnega kanala C0 začrtana že leta 1991, v času, ko je bil župan MOL Jože Strgar, direktor javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija Anton Kranjc, tehnični direktor pa Aleš Hojs," so zapisali na MOL.