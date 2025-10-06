Predsednik stranke Pirati in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović je županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću danes posredoval pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Podražitev vozovnic je po prepričanju Piratov nesprejemljiva.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal Feratović, je pobudi priložil več kot sto podpisov občanov. Janković ima zdaj na voljo osem dni, da poda odgovor o dopustnosti pobude.

Ljubljanski mestni svet je namreč 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni tako znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra.

Pirati menijo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva

Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki, med njimi tudi iz vrst Piratov.

"Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada.

Podražitev vozovnic bo prizadela predvsem socialno šibke. Tiste, ki imajo izbiro med avtobusom in drugimi prevoznimi sredstvi, pa bo podražitev še bolj odvrnila od rabe LPP, so ocenili v stranki.

"Ljubljana potrebuje boljši javni prevoz, ne dražjega"

Po prepričanju Piratov bi lahko občina sredstva namenila celoviti prenovi avtobusnega prevoza, namesto da jih namenja za po njihovem prepričanju drage in za občane nekoristne projekte, kot so nov atletski stadion, ladijska krožna linija in številne parkirne hiše.

"Ljubljana potrebuje boljši javni prevoz, ne dražjega," je poudaril Feratović.

Referendumsko vprašanje, ki ga predlagajo v Piratih, bi se glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi sklep o spremembah sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki ga je sprejel mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 22. septembra 2025?.