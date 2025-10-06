Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
11.55

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
referendum cena Zoran Janković Ljubljana Piratska stranka LPP

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 11.55

1 ura, 31 minut

Pirati za referendum o podražitvi vozovnic LPP

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
LPP | "Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada. | Foto Ana Kovač

"Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada.

Foto: Ana Kovač

Predsednik stranke Pirati in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović je županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću danes posredoval pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Podražitev vozovnic je po prepričanju Piratov nesprejemljiva.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal Feratović, je pobudi priložil več kot sto podpisov občanov. Janković ima zdaj na voljo osem dni, da poda odgovor o dopustnosti pobude.

Ljubljanski mestni svet je namreč 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni tako znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra.

Pirati menijo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva

Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki, med njimi tudi iz vrst Piratov.

"Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada.

Podražitev vozovnic bo prizadela predvsem socialno šibke. Tiste, ki imajo izbiro med avtobusom in drugimi prevoznimi sredstvi, pa bo podražitev še bolj odvrnila od rabe LPP, so ocenili v stranki.

"Ljubljana potrebuje boljši javni prevoz, ne dražjega"

Po prepričanju Piratov bi lahko občina sredstva namenila celoviti prenovi avtobusnega prevoza, namesto da jih namenja za po njihovem prepričanju drage in za občane nekoristne projekte, kot so nov atletski stadion, ladijska krožna linija in številne parkirne hiše.

"Ljubljana potrebuje boljši javni prevoz, ne dražjega," je poudaril Feratović.

Referendumsko vprašanje, ki ga predlagajo v Piratih, bi se glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi sklep o spremembah sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki ga je sprejel mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 22. septembra 2025?.

Postajališče LPP postaja avtobus pešec potnik Ljubljana
Novice Cena vožnje z ljubljanskim mestnim avtobusom od oktobra 1,5 evra
LPP
Novice Znano je: to so nove cene za prevoze z avtobusi LPP
LPP
Novice Zaradi nadlegovanja deklice na avtobusu 67-letnik v priporu
referendum cena Zoran Janković Ljubljana Piratska stranka LPP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.