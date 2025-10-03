Zaradi nadlegovanja deklice na avtobusu 67-letnik v priporu

Zaradi nadlegovanja 12-letne deklice na ljubljanskem mestnem avtobusu je preiskovalni sodnik odredil pripor za 67-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Policisti medtem preverjajo okoliščine suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kot je pred kratkim poročal POP TV, se je v ponedeljek zvečer okoli 19. ure 12-letnica vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je začel fizično nadlegovati.

Da je deklica v stiski, je opazil eden od potnikov, ki je za pomoč prosil še voznika avtobusa. Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče policijo. Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je nato poskušal zbežati. Voznik je avtobus zaklenil, da 67-letnik ne bi pobegnil, je poročal POP TV.

Policija je osumljenca na kraju prijela, zanj so odredili pridržanje in ga v sredo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po poročanju Slovenskih novic zanj odredil pripor.

Kot so za Slovenske novice pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, policisti okoliščine suma storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost še preverjajo in zbirajo obvestila.