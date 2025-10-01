Starejši moški na avtobusu nadlegoval 12-letno deklico

12-letna deklica se je v ponedeljek zvečer, okoli 19. ure, vračala s treninga, ko jo je na avtobusni postaji Bavarski dvor ogovoril starejši moški. Sledil ji je na avtobus, kjer jo je še naprej ogovarjal, jo vabil na pijačo in otipaval. Kot je za 24ur povedala mama deklice, je na avtobusu sedel poleg nje in jo začel božati po roki in po nogi.

Deklica je pod pretvezo, da spredaj sedi njena prijateljica, vstala in se želela presesti, ko jo je moški prijel še za zadnjico. To je opazil eden od potnikov in na pomoč poklical voznika avtobusa, ki je o dogajanju najprej obvestil nadrejene, nato pa je poklical policijo.

Avtobus je parkiral na enem od postajališč in med čakanjem na policijo moškega, gre za 67-letnega državljana Bosne in Hercegovine, zaklenil na avtobus.

Policisti so moškega pridržali, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.