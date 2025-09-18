Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
18. 9. 2025,
14.12

nadlegovanje Pariz Zagreb incident Croatia Airlines

Četrtek, 18. 9. 2025, 14.12

Pijan Hrvat na letalu otipaval Slovenko in stevardeso: "Prijel jo je za zadnjico, s prsti ji je šel skozi lase"

K. M.

Potniki letalo | Priča je povedala, da je letalo zaradi njega skoraj pristalo v Münchnu, a so ga nato presedli v prvi razred.  | Foto Guliverimage

Priča je povedala, da je letalo zaradi njega skoraj pristalo v Münchnu, a so ga nato presedli v prvi razred. 

Foto: Guliverimage

Pijani potnik iz Hrvaške se je na poletu iz Zagreba v Pariz neprimerno obnašal. Kot poroča 24 sata, se je dotikal stevardese in potnice iz Slovenije. Na letalu je bil v družbi žene in otrok.

"Imel je družino, ženo in dva otroka. Grozno. Bil je pijan kot kamen. Ženska je ves čas samo strmela v tla," je za Net.hr povedala priča incidenta na poletu družbe Croatia Airlines iz Zagreba v Pariz.

Povedala je še, da je pijani potnik sedel poleg dveh deklet in se ju dotikal. Stevardeso je prijel za zadnjico, dotaknil se je tudi Slovenke, ki je sedela v bližini. S prsti ji je šel skozi lase. 

Slovenec, sopotnik Slovenke, mu je dejal: "Kaj počneš tukaj?! Pojdi od tod!" je dejal Slovenec.

Priča je povedala še, da je letalo zaradi njega skoraj pristalo v Münchnu, a so ga nato presedli v prvi razred.  "Kasneje so ga premestili v prvi razred. Tudi tam je povzročal nered. Ko smo pristali v Parizu, ga je odpeljalo šest policistov," je še povedala priča.

Croatia Airlines je potrdila, da se je incident zgodil 14. avgusta.

nadlegovanje Pariz Zagreb incident Croatia Airlines
