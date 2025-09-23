Znano je: to so nove cene za prevoze z avtobusi LPP

Iz Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) so sporočili, kakšne bodo od 1. oktobra nove cene enkratnih voženj v posameznih conah za prevoz z njihovimi avtobusi. Po državni uredbi, ki je začela veljati s 1. avgustom in določila nove cene vozovnic v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet), so v sistem vključene tudi linije Ljubljanskega potniškega prometa.

V skladu z avgustovsko uredbo se bodo tako s 1. oktobrom 2025 uskladile tudi cene enkratnih voženj v mestnem prometu.

Cena v prvi coni bo znašala 1,50 evra, v drugi coni 2,50 evra in v tretji coni 3,50 evra.

Cene terminskih vozovnic, to je mesečnih, letnih in šolskih, ki jih uporablja večina potnikov, se niso spremenile že od leta 2010 in ostajajo nespremenjene tudi po uvedbi nove cenovne ureditve. "Terminske vozovnice imajo v strukturi uporabe javnega potniškega prometa vse pomembnejšo vlogo, saj se je njihov delež pri potovanjih z 58 odstotkov v letu 2010 povišal na 75 odstotkov v letu 2025," so ob tem v sporočilu še zapisali pri LPP.