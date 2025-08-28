Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
16.09

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
mestni avtobus avtobus Slovenija LPP vozni red

Četrtek, 28. 8. 2025, 16.09

4 minute

LPP uvaja spremembe: nekatere linije bodo imele nov potek poti

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
LPP |  V LPP spominjajo, da s septembrom začnejo veljati običajni delavniški vozni redi, ki so dostopni na spletni strani podjetja. | Foto Ana Kovač

 V LPP spominjajo, da s septembrom začnejo veljati običajni delavniški vozni redi, ki so dostopni na spletni strani podjetja.

Foto: Ana Kovač

S 1. septembrom bodo v Ljubljani in okolici spremenjene tri linije LPP. Linija 22, ki povezuje Fužine in Kamno Gorico, bo podaljšana do Glinc. Linija 26, ki obratuje na liniji Mali Lipoglav–Zdravstveni dom Polje–Tuji Grm, bo zaradi del preusmerjena. Linija 51 med Ljubljano in Polhovim Gradcem pa bo imela nov potek skozi Dobrovo.

Podaljšana linija 22, ki trenutno povezuje Fužine na vzhodnem delu Ljubljane oz. tamkajšnje parkirišče parkiraj in se odpelji (P+R) ter Kamno Gorico na severozahodnem delu prestolnice, bo po novem potekala s končnega postajališča Glince, mimo novih postajališč Zakrajškova in Dolnice, nato pa prek Kamnogoriške ceste in Zapuž nadaljevala do Kamne Gorice in naprej po ustaljeni trasi proti Fužinam.

Podaljšanje linije bo po oceni Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) izboljšalo povezavo zahodnega dela Ljubljane z mestnim središčem ter omogočilo boljšo dostopnost javnega prometa za prebivalce Glinc in okoliških naselij. Tam republiški stanovanjski sklad načrtuje tudi gradnjo velike stanovanjske soseske s skoraj 400 stanovanji.

Potovalni čas bo podaljšan za od 20 do 25 minut 

Na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana bo linija 26, kjer avtobus vozi na relaciji Mali Lipoglav–Zdravstveni dom (ZD) Polje–Tuji Grm, zaradi popolne zapore Litijske ceste za križiščem s Sostrsko cesto vozila prek naselja Javor. To bo povzročilo podaljšanje potovalnega časa za približno od 20 do 25 minut, ocenjujejo v LPP. Vozni red bo zato prilagojen.

Dodatno v občinskem podjetju uporabnike obveščajo, da bodo odhodi ob 7.52 v smeri Tuji Grm ob 9.05, 18.26 in 21.16 v smeri ZD Polje ter ob 17.36 in 20.31 v smeri Mali Lipoglav izvedeni kot prevoz na klic.

Prav tako s 1. septembrom bo spremenjen tudi potek linije 51, ki Polhov Gradec prek Dobrove povezuje z Ljubljano.

V smeri Ljubljane bo linija po novem vodila skozi središče Dobrove prek Polhograjske ceste, Ulice Vladimirja Dolničarja in Horjulske ceste ter mimo novega postajališče Dobrova P+R nazaj na redno traso. V smeri Polhovega Gradca linija ostaja nespremenjena.

Obenem v LPP spominjajo, da s septembrom začnejo veljati običajni delavniški vozni redi, ki so dostopni na spletni strani podjetja.

LPP
Novice LPP tarča prevarantov: polletna vozovnica za le 1,95 evra
LPP
Novice Ljubljanski mestni avtobus zapeljal s ceste, poškodovan ni bil nihče
LPP novi avtobusi
Novice LPP opozarja na lažno objavo: "Ne posredujte svojih podatkov"
LPP
Novice Prometna novost v Ljubljani, ki se je otepajo že predolgo
mestni avtobus avtobus Slovenija LPP vozni red
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.