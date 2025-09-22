Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o podražitvi enkratne vozovnice za mestni avtobus. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) in oddelek Mestne občine Ljubljana za gospodarske dejavnosti in promet predlagata dvig cene z 1,30 na 1,50 evra. Če bodo svetniki predlog potrdili, bo nova cena začela veljati 1. oktobra.

Po predlogu bi se za 20 centov podražila tako vožnja, plačana s plačilno kartico, kot tista, ki jo potnik plača s kartico Urbana ali njeno mobilno aplikacijo in mu omogoča možnost prestopanja v roku 90 minut brez doplačila. Enaka podražitev se pričakuje tudi za prevoz na klic po vnaprej določenem voznem redu. Medtem pa cene terminskih vozovnic ostajajo nespremenjene.

Svetniki bodo glasovali tudi o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti za vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana za leto 2024. Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič bi ob soglasju prejela 1.508 evrov bruto, strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič 1.460 evrov bruto, namestnik direktorice – član uprave za informatiko Boštjan Pate in namestnik direktorice – član uprave za ekonomiko poslovanja Zoran Vaupot pa vsak po 2.340 evrov bruto.

O čem bodo še razpravljali?

Obravnavali bodo tudi poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2025 in spremembe odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, s katerim bi spremenili pravilo uporabe grba.

Pred sejo bo potekal shod za zaščito čiste pitne vode, ki ga organizira mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc.