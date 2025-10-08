Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
14.17

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Nemčija dron

Sreda, 8. 10. 2025, 14.17

31 minut

Nemška policija bo lahko kmalu sestreljevala drone

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sestreljevanje dronov | Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS pa tudi fizičnimi sredstvi". | Foto Guliverimage

Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS pa tudi fizičnimi sredstvi".

Foto: Guliverimage

Nemška zvezna policija bo po nizu incidentov z droni kmalu imela pooblastila za sestreljevanje brezpilotnih letalnikov, je danes ob predstavitvi osnutka zakona naznanil nemški notranji minister Alexander Dobrindt.

Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS pa tudi fizičnimi sredstvi".

Ustanovili bodo center za obrambo pred droni 

"To pomeni, da bo v prihodnje za zvezno policijo mogoče prestrezanje in sestreljevanje dronov," je še dodal.

Nemčija se sicer glede sodobne obrambe proti dronom že usklajuje z Ukrajino in Izraelom. Prav tako bo ustanovila center za obrambo pred droni za policijo, ki bo pripravljal poročila o incidentih in sprejemal ustrezne protiukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Merz: Sumimo, da je za večino teh preletov dronov odgovorna Rusija 

Lovska letala in droni so v zadnjih tednih večkrat kršili zračni prostor nekaterih držav članic EU, tudi Nemčije. Slednja je letos poročala o dronih nad vojaškimi bazami, industrijskimi obrati, letališči in drugo kritično infrastrukturo.

"Sumimo, da je za večino teh preletov dronov odgovorna Rusija," je v nedeljskem intervjuju za radiotelevizijo ARD dejal nemški kancler Friedrich Merz.

Več dronov so med drugim v preteklih dneh opazili tudi v bližini letališča v Münchnu. V luči tega je deželna vlada v torek že sprejela osnutek zakona, ki policiji daje pooblastila za sestreljevanje dronov. Zakon mora sedaj potrditi še deželni parlament.

Rusija, Ukrajina, vojna, ukrajinska vojska
Novice V ukrajinskem napadu na zasedeni del Hersona po navedbah Moskve več mrtvih
Norveška Oslo policija
Novice Nad letališčem v Oslu naj bi ponoči opazili drone
Kremelj
Novice Iz Kremlja sporočajo: Zagon mirovnim prizadevanjem je po srečanju Trumpa in Putina izginil
policija Nemčija dron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.