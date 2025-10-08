Nemška policija bo lahko kmalu sestreljevala drone

Nemška zvezna policija bo po nizu incidentov z droni kmalu imela pooblastila za sestreljevanje brezpilotnih letalnikov, je danes ob predstavitvi osnutka zakona naznanil nemški notranji minister Alexander Dobrindt.

Po navedbah ministra bo policija imela pooblastila, da proti grožnjam z droni ukrepa "z najsodobnejšimi ukrepi, na primer z elektromagnetnimi impulzi, motenjem signalov GPS pa tudi fizičnimi sredstvi".

Ustanovili bodo center za obrambo pred droni

"To pomeni, da bo v prihodnje za zvezno policijo mogoče prestrezanje in sestreljevanje dronov," je še dodal.

Nemčija se sicer glede sodobne obrambe proti dronom že usklajuje z Ukrajino in Izraelom. Prav tako bo ustanovila center za obrambo pred droni za policijo, ki bo pripravljal poročila o incidentih in sprejemal ustrezne protiukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Merz: Sumimo, da je za večino teh preletov dronov odgovorna Rusija

Lovska letala in droni so v zadnjih tednih večkrat kršili zračni prostor nekaterih držav članic EU, tudi Nemčije. Slednja je letos poročala o dronih nad vojaškimi bazami, industrijskimi obrati, letališči in drugo kritično infrastrukturo.

"Sumimo, da je za večino teh preletov dronov odgovorna Rusija," je v nedeljskem intervjuju za radiotelevizijo ARD dejal nemški kancler Friedrich Merz.

Več dronov so med drugim v preteklih dneh opazili tudi v bližini letališča v Münchnu. V luči tega je deželna vlada v torek že sprejela osnutek zakona, ki policiji daje pooblastila za sestreljevanje dronov. Zakon mora sedaj potrditi še deželni parlament.