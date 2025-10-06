Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

6. 10. 2025
9.13

Nad letališčem v Oslu naj bi ponoči opazili drone

Policija je po navedbah NTB sporočila, da prisotnosti brezpilotnikov nad letališčem ali v njegovi bližini za zdaj niso potrdili.

Policija je po navedbah NTB sporočila, da prisotnosti brezpilotnikov nad letališčem ali v njegovi bližini za zdaj niso potrdili.

Foto: Reuters

Blizu letališča v norveški prestolnici Oslo naj bi pilot ponoči opazil več dronov, zaradi česar je moralo več letal čakati na potrditev vzleta ali pristanka. Večjih težav, odpovedi ali preusmeritev sicer ni bilo, letalski promet pa je kmalu normalno stekel. Prisotnosti dronov nad letališčem za zdaj tudi niso uradno potrdili.

Norveška policija je nekaj po polnoči po lokalnem času prejela obvestilo, da je pilot družbe Norwegian Air med pristajanjem na letališču Gardermoen blizu prestolnice Oslo opazil več brezpilotnih letalnikov, je poročala norveška tiskovna agencija NTB.

Zaradi tega so zadržali več letal, dokler ni bilo jasno, da je vzletanje in pristajanje varno, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila družba Avinor, ki upravlja letališče. Dodali so, da nobenega poleta niso preusmerili na druga letališča.

Prisotnosti dronov nad letališčem za zdaj še niso potrdili

Policija je po navedbah NTB sporočila še, da prisotnosti brezpilotnikov nad letališčem ali v njegovi bližini za zdaj niso potrdili.

V zadnjih dneh in tednih se po Evropi pogosto dogajajo podobni incidenti. Letališče v Münchnu v Nemčiji je bilo v noči na soboto že drugo noč zaprto zaradi prisotnosti dronov, pred tem je bil letalski promet oviran tudi na letališčih na Danskem, Norveškem in Poljskem. Večina evropskih držav za incidente obtožuje Rusijo, ta pa obtožbe zavrača.

