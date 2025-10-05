Zelenski sporočil žalostno novico: Stara je bila 15 let

V najnovejšem valu ruskih raketnih in dronskih napadov na Ukrajino je umrlo pet ljudi, več deset tisoč prebivalcev pa je ostalo brez električne energije, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Med žrtvami so štirje člani iste družine, med njimi 15-letno dekle, ki so izgubili življenje v napadu na vas Lapaivka v zahodni regiji Lvov, kjer je bilo tudi največ napadov, poroča BBC. Ena oseba je umrla tudi v Zaporožju, več ljudi je ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti so bili tarča predvsem energetska infrastruktura in civilni objekti.

Več o tem, kakšna je bila noč, si preberite na spodnji povezavi:

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija ponoči nad Ukrajino izstrelila več kot 50 raket in okoli 500 napadalnih dronov. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je skupno število izstrelkov znašalo kar 549. Napadi so trajali več ur, predvsem na območju Lvova, kjer so ustavili javni prevoz in prekinili oskrbo z električno energijo.

Guverner lvovske regije Maksym Kozyckij je dejal, da je šlo za največji napad na območje od začetka ruske invazije. V regiji so zabeležili okoli 163 raket in dronov, ki so bili usmerjeni proti civilni in energetski infrastrukturi. V napadu v Lapaivki je bil ranjen še en družinski član in dva soseda, je dodal.

Russia is openly trying to destroy our civilian infrastructure right now, ahead of winter – our gas infrastructure, our power generation and transmission. Zero real reaction from the world. We will fight so that the world does not remain silent and so that Russia feels the… pic.twitter.com/7AXfXD6x7U — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025

Napadi so prizadeli tudi Ivano-Frankivsko, Černigivsko, Sumsko, Harkovsko, Hersonsko, Odesko in Kirovograjsko regijo, poleg Lvova in Zaporožja. Zelenski je ob tem ponovno pozval zahodne zaveznice k pospešitvi dobav zračne obrambe:

"Potrebujemo več zaščite in hitrejše izvajanje vseh obrambnih dogovorov, predvsem na področju zračne obrambe, da bi temu zračnemu terorju odvzeli vsak smisel. Enostransko premirje v zraku je mogoče, in prav to bi lahko odprlo pot do resnične diplomacije," je dejal ukrajinski predsednik.