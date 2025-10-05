Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 10. 2025,
16.24

Osveženo pred

54 minut

Nedelja, 5. 10. 2025, 16.24

54 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski sporočil žalostno novico: Stara je bila 15 let

Avtor:
Ka. N.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V najnovejšem valu ruskih raketnih in dronskih napadov na Ukrajino je umrlo pet ljudi, več deset tisoč prebivalcev pa je ostalo brez električne energije, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Med žrtvami so štirje člani iste družine, med njimi 15-letno dekle, ki so izgubili življenje v napadu na vas Lapaivka v zahodni regiji Lvov, kjer je bilo tudi največ napadov, poroča BBC. Ena oseba je umrla tudi v Zaporožju, več ljudi je ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti so bili tarča predvsem energetska infrastruktura in civilni objekti.

Novice Noč groze v Evropi: ruski droni in rakete napadli Ukrajino, Poljaki dvignili vojaška letala #video

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija ponoči nad Ukrajino izstrelila več kot 50 raket in okoli 500 napadalnih dronov. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je skupno število izstrelkov znašalo kar 549. Napadi so trajali več ur, predvsem na območju Lvova, kjer so ustavili javni prevoz in prekinili oskrbo z električno energijo.

Guverner lvovske regije Maksym Kozyckij je dejal, da je šlo za največji napad na območje od začetka ruske invazije. V regiji so zabeležili okoli 163 raket in dronov, ki so bili usmerjeni proti civilni in energetski infrastrukturi. V napadu v Lapaivki je bil ranjen še en družinski član in dva soseda, je dodal.

Napadi so prizadeli tudi Ivano-Frankivsko, Černigivsko, Sumsko, Harkovsko, Hersonsko, Odesko in Kirovograjsko regijo, poleg Lvova in Zaporožja. Zelenski je ob tem ponovno pozval zahodne zaveznice k pospešitvi dobav zračne obrambe:

"Potrebujemo več zaščite in hitrejše izvajanje vseh obrambnih dogovorov, predvsem na področju zračne obrambe, da bi temu zračnemu terorju odvzeli vsak smisel. Enostransko premirje v zraku je mogoče, in prav to bi lahko odprlo pot do resnične diplomacije," je dejal ukrajinski predsednik.

Novice Alarm iz Ukrajine: največja jedrska elektrarna v Evropi deluje na robu zmogljivosti
