V sredo okoli pol devete ure zjutraj so policiste ljubljanske policijske uprave obvestili o poškodovanih vratih poslovnega objekta na Gosposvetski ulici in sumu, da je v notranjosti neznana oseba.

Na kraj dogodka je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so ugotovile, da je storilec res v objektu. Policisti so ga prijeli na kraju. V postopku nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.