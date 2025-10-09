Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
A. P. K.

Četrtek,
9. 10. 2025,
9.03

Četrtek, 9. 10. 2025, 9.03

37 minut

V poslovnem objektu v Ljubljani ujeli storilca, ki je osumljen velike tatvine

slovenska policija, policija, policijski avto | Na kraj vloma v poslovni objekt je takoj odšlo več policijskih patrulj. Policisti so storilca prijeli na kraju. | Foto Shutterstock

Na kraj vloma v poslovni objekt je takoj odšlo več policijskih patrulj. Policisti so storilca prijeli na kraju.

Foto: Shutterstock

V sredo okoli pol devete ure zjutraj so policiste ljubljanske policijske uprave obvestili o poškodovanih vratih poslovnega objekta na Gosposvetski ulici in sumu, da je v notranjosti neznana oseba.

Na kraj dogodka je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so ugotovile, da je storilec res v objektu. Policisti so ga prijeli na kraju. V postopku nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

