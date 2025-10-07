Torek, 7. 10. 2025, 9.41
Par s petimi otroki kradel v trgovinah v krškem nakupovalnem središču
Krški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali nenavadno tatvino v nakupovalnem središču Stop shop v Krškem. Okoli 16.30 so bili obveščeni o kraji iz ene izmed trgovin, hitro pa se je izkazalo, da ne gre za osamljen primer.
Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je skupina oseb v kratkem času izvedla tatvine v več trgovinah znotraj nakupovalnega centra. Na podlagi opisov so osumljence še v centru izsledili in jih zadržali.
Izkazalo se je, da sta tatvine izvajala 25-letna partnerja, ki sta s seboj imela kar pet otrok. Policisti so jima zasegli približno 50 različnih artiklov, ki naj bi jih ukradla v več trgovinah v nakupovalnem središču.
Zoper oba bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.