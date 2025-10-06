Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
10.31

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 10.31

Nov napad mladoletnikov v Novem mestu

A. P. K., STA

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so dejanje zagrešili 12- in 14-letnik ter 15-letnica. | Foto Shutterstock

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so dejanje zagrešili 12- in 14-letnik ter 15-letnica.

Foto: Shutterstock

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o novem nasilju, ki so ga v Novem mestu zagrešili mladoletniki. Zgodilo se je v soboto, tokrat jo je skupila 18-letnica. To so napadli in poškodovali 12- in 14-letnik ter 15-letnica. Vse tri so kmalu prijeli.

Kot so sporočili s policije, se je v soboto nekaj pred 14. uro na Policijski postaji Novo mesto zglasila 18-letnica in povedala, da jo je pri trgovini Merkur v Novem mestu napadla skupina neznancev.

Mladoletniki napadli 18-letnico in po dejanju odšli

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so dejanje zagrešili 12- in 14-letnik ter 15-letnica. Trojica je na pločniku pri trgovini Merkur najprej ogovorila, nato pa obstopila 18-letnico. 15-letnica je 18-letnico potegnila za lase, eden izmed fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Po dejanju so odšli.

18-letnico pretepli in ji zadali vidne poškodbe

Na podlagi opisa so policisti nekaj po 16. uri vse tri napadalce izsledili in prijeli. Vse so odpeljali na policijsko postajo, kjer so v prisotnosti staršev in delavcev centra za socialno delo nadaljevali postopek. Osumljeni so kaznivega dejanja nasilništva, ker so z 18-letnico grdo ravnali, jo pretepli in vidno telesno poškodovali ter jo na ta način spravili v podrejen položaj. Zato bo policija o dejanju obvestila pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske postaje Novo mesto.

