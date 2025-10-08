Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
8. 10. 2025,
9.00

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

38-letnega Makedonca v središču Ljubljane naj bi do smrti pretepel 20-letni boksar

A. P. K.

Za smrt 38-letnega Makedonca, ki so ga pretekli četrtek v zgodnjih jutranjih urah našli na Maistrovi ulici v Ljubljani, je po informacijah Dnevnika osumljen 20-letni ljubljanski boksar, ki naj bi žrtev tudi pretepel.

Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik so osumljenca za uboj 38-letnega Makedonca že prijeli. Gre za 20-letnega Ljubljančana, ki naj bi v noči na četrtek brutalno do smrti pretepel 38-letnika iz Severne Makedonije.

Kot še poroča Dnevnik, se je 20-letni Ljubljančan policiji javil sam in jim povedal, da je v središču prestolnice nekoga nokavtiral. Preiskava je pokazala, da je 38-letnik umrl zaradi več kot deset izjemno močnih udarcev v glavo.

Za 20-letnega osumljenca so že odredili pripor

Osumljeni naj bi bil izjemno fizično pripravljen, saj je v preteklosti treniral nogomet, v zadnjem času pa tudi boks, je še poročal časnik, ki je dodal, da so osumljenca po njihovih informacijah že privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za 20-letnika odredil pripor.

Pokojnega 38-letnika, ki je bil močno okrvavljen in delno gol, je pretekli četrtek med tretjo in četrto uro zjutraj našel taksist.

policija, policijski trak
Policijski trak
Ljubljana Severna Makedonija smrt
