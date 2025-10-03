Petek, 3. 10. 2025, 9.05
37 minut
Mrtev moški v središču Ljubljane je bil 38-letnik iz Severne Makedonije
Truplo, ki so ga v središču Ljubljane odkrili v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, pripada 38-letnemu državljanu Severne Makedonije, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.
Policisti so opravili ogled in odredili sodno obdukcijo.
Vzrok smrti še ni pojasnjen, so še navedli pri policiji.
Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.