Avtor:
Na. R.

Petek,
3. 10. 2025,
9.05

Mrtev moški v središču Ljubljane je bil 38-letnik iz Severne Makedonije

policija, policijski trak | Mediji so poročali, da so moškega pretepli do smrti, a uradno to ni potrjeno. | Foto Daniel Novakovič/STA

Mediji so poročali, da so moškega pretepli do smrti, a uradno to ni potrjeno.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Truplo, ki so ga v središču Ljubljane odkrili v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, pripada 38-letnemu državljanu Severne Makedonije, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti so opravili ogled in odredili sodno obdukcijo.

Vzrok smrti še ni pojasnjen, so še navedli pri policiji.

Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Novice V središču Ljubljane našli truplo: moškega naj bi do smrti pretepli
