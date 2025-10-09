Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
9. 10. 2025,
10.55

Osveženo pred

24 minut

Thermometer Blue 0

Na Otoku prižgali alarm: Vse se lahko zelo hitro obrne. Bodite pripravljeni.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Britanska centralna banka, BoE | Britanska centralna banka opozarja: trenutno napihovanje cen delnic umetnointeligenčnih podjetij močno spominja na dogajanje ob prelomu tisočletja, ko je počil tako imenovani balon dotcom. | Foto Shutterstock

Britanska centralna banka opozarja: trenutno napihovanje cen delnic umetnointeligenčnih podjetij močno spominja na dogajanje ob prelomu tisočletja, ko je počil tako imenovani balon dotcom.

Foto: Shutterstock

Britanska centralna banka (Bank of England) je izdala opozorilo zaradi potencialnega balona, ki ga je povzročila nora rast cen delnic podjetij s področja razvoja umetne inteligence, in tveganja za stabilnost svetovnih trgov, če ta balon poči. Da delniške trge v bližnji prihodnosti morda čaka velik pretres, meni tudi eden od najvplivnejših finančnikov na svetu.

Ostra korekcija cen, torej nenaden padec, predvsem delnic ameriških tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence in z njo povezane strojne opreme, lahko povzroči svetovni ekonomski oziroma finančni šok, so v sredo v sporočilu za javnost opozorili pri britanski centralni banki.

Nedavna eksplozivna rast delnic podjetij s področja umetne inteligence je po mnenju britanske centralne banke resnična grožnja tako britanskemu kot širšemu svetovnemu gospodarstvu, saj se "v številnih pogledih zdi, da so vrednotenja delniških podjetij, osredotočenih na umetno inteligenco, pretirana", so zapisali.

Tehnološko podjetje Nvidia je predvsem na krilih razvoja strojne opreme, ki poganja umetnointeligenčne sisteme, postalo najvrednejše podjetje na svetu. | Foto: Shutterstock Tehnološko podjetje Nvidia je predvsem na krilih razvoja strojne opreme, ki poganja umetnointeligenčne sisteme, postalo najvrednejše podjetje na svetu. Foto: Shutterstock
Kdor je v zadnjih letih vlagal v delnice nekaterih podjetij, ki se tako ali drugače ukvarjajo z umetno inteligenco, in delnic ni prodajal, je danes lahko zelo dobre volje.

Tisti, ki bi pred petimi leti, na primer, v delnice podjetja Nvidia vložil tisoč evrov, bi jih danes imel več kot 12 tisoč, enaka naložba v delnice podjetja Palantir bi bila danes vredna več kot 17 tisoč evrov, v delnice podjetja Super Micro Computer dobrih 20 tisoč evrov, v delnice podjetja Oracle skoraj štiri tisoč evrov. Večina rasti cen se je sicer zgodila v zadnjih dveh letih. 

Vzporednice z dogajanjem ob prelomu tisočletja

Tveganje za nenaden popravek cen, ki bi lahko povzročil zlom borznega trga, je po mnenju britanske centralne banke trenutno največje v zadnjih nekaj letih in v določenih vidikih odraža tako imenovani mehurček dotcom s preloma tisočletja, ki so ga takrat prav tako povzročila nerealno visoka vrednotenja tehnoloških podjetij. 

Ostra korekcija cen, torej nenaden padec, predvsem delnic ameriških tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence in z njo povezane strojne opreme, lahko povzroči svetovni ekonomski oziroma finančni šok. | Foto: Shutterstock Ostra korekcija cen, torej nenaden padec, predvsem delnic ameriških tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence in z njo povezane strojne opreme, lahko povzroči svetovni ekonomski oziroma finančni šok. Foto: Shutterstock

Če se optimizem vlagateljev glede nadaljnje strme rasti delnic podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, ohladi, lahko to v kombinaciji z drugimi dejavniki, kot je izjemna koncentracija vrednotenja delniških družb v borznem indeksu S&P 500 - pet največjih podjetij predstavlja kar 30 odstotkov vrednosti celotnega indeksa, kar je največja koncentracija v zadnjega pol stoletja -, vodi do najbolj črnega scenarija, opozarjajo v britanski centralni banki. 

Podobno svarilo tudi iz ust enega najvplivnejših bankirjev na svetu

Predsednik uprave in izvršilni direktor ameriške banke JP Morgan Jamie Dimon je za britanski medij BBC med obiskom Velike Britanije v sredo izrazil podobne skrbi kot britanska centralna banka.

Jamie Dimon je optimističen glede umetne inteligence, ni pa optimističen glede bližnje prihodnosti delniških trgov. | Foto: Guliverimage Jamie Dimon je optimističen glede umetne inteligence, ni pa optimističen glede bližnje prihodnosti delniških trgov. Foto: Guliverimage

Umetna inteligenca je po Dimonovem mnenju industrija s trdnimi temelji, ki bo obstala in se vlagateljem nekoč tudi izplačala, a meni, da bi se velik preobrat na delniških trgih oziroma popravek lahko zgodil v od šestih mesecih do dveh letih.

"Glede tega sem veliko bolj zaskrbljen kot drugi," je Dimon dejal za BBC. Izrazil je tudi prepričanje, da bo nekaj denarja, vloženega v razvoj umetne inteligence oziroma v delnice podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, verjetno izgubljenega.

