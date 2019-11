Vodstvo MOL glede C0: Zadeva je spolitizirana #vŽivo

Vodstvo mestne občine Ljubljana na novinarski konferenci komentira priporočilo državnega zbora ministrstvu za okolje in prostor glede okoljskega kohezijska projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Komentiralo bo tudi zahtevo trinajstih mestnih svetnikov za sklic izredne seje mestnega sveta na to temo. Prenos spremljamo v živo.

Na novinarski konferenci sta poleg ljubljanskega župana Zorana Jankovića prisotna tudi župana obeh primestnih občin Vodice in Medvode, Aco Šuštar in Nejc Smole, skozi kateri bo tekel kanalizacijski kanal.

Vodja oddelka za urejanje prostora MOL Miran Gajšek je uvodoma pojasnil, da je bil kanalizacijski vod C0 v prostor umeščen že leta 1991.

Direktor javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar je izrazil obžalovanje, da se je projekt spolitiziral. Poudaril je, da praktično celotna Ljubljana leži na vodovarstvenem območju, takšnih ali drugačnih kategorij.

Poleg obstoječe trase sta sicer obstajali še dve opciji, ki pa po njegovih besedah tehnično in okoljsko nista sprejemljivi.

Za gradnjo C0 imajo pridobljenih 98 odstotkov gradbenih dovoljenj. Brez dovoljenja tako ostaja še 150 metrov trase.

Mlakar je zatrdil, da so izbrali najboljše materiale, vključno s spojkami, ki jih je trenutno mogoče kupiti na trgu. V primeru nezgode bo vod možno zapreti na zadrževalniku na Brodu. Armiranobetonske in vodonepropustne kinete pa bodo poskrbele za popolno vodotesnost kanalizacijskega voda.

Napoveduje, da bodo z gradnjo C0 nadaljevali v skladu z zakonodajo in veljavnimi predpisi.

Spornih 4,5 kilometra trase

Skozi dobrih 12 kilometrov dolg povezovalni kanalizacijski vod, poimenovan C0, ki ga gradi mestna občina Ljubljana, se bo odpadna voda iz Medvod in Vodic stekala do centralne čistilne naprave v Zalogu. Približno 4,5-kilometrski del trase tega kanalizacijskega voda, in sicer od Broda do Ježice, poteka po ožjem vodovarstvenem območju s strožjim režimom varovanja. Na tem območju namreč podzemni vodni tok potuje do vodarne v Klečah, od koder prihaja velika večina pitne vode za 300 tisoč Ljubljančanov. Pitna voda je dobre kakovosti in jo Ljubljančani pijejo povsem neobdelano.

Gradnja kanalizacijskega voda C0 je del velikega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega se bo na kanalizacijsko omrežje priključilo več tisoč uporabnikov greznic. Projekt je vreden dobrih 111 milijonov evrov, sofinancira pa ga tudi Evropska unija.

V javnosti se porajajo vprašanja o varnosti gradnje kanalizacijskega voda nad podzemnim tokom pitne vode, ki jo pijejo prebivalci prestolnice. V primeru napak ali namernega poškodovanja kanalizacijskega voda bi namreč odpadna voda onesnažila pitno vodo.

Gradnjo poskušali preprečiti kmetje

Pred tedni so gradnjo kanalizacijskega voda v Ježici z barikadami poskušali preprečiti kmetje, ki ne želijo, da se gradi na njihovih kmetijskih zemljiščih, in opozarjajo na nevarnosti gradnje na vodovarstvenem območju. Ni jim uspelo. Več v članku Gradnja kanalizacije: tovornjaki na gradbišče v spremstvu policije #video.