Gradnja kanalizacije: tovornjaki na gradbišče v spremstvu policije #video

Potem ko je največji infrastrukturni projekt ljubljanskega župana Zorana Jankovića dobil zeleno luč, je Mestna občina Ljubljana težko gradbeno mehanizacijo za gradnjo kanalizacije na Ježico poslala kar v spremstvu policije, saj so jih tam poskušali ustaviti protestniki. Ti nasprotujejo trasi kanalizacije, ki bi šla čez zaščiteno vodovarstveno območje.

Medtem ko na območju Škofljice zaradi zaščitenega območja Nature 2000 že 12 let čakajo na obvoznico, je ljubljanski župan Zoran Janković brez težav dobil dovoljenje za postavitev 120 centimetrov debele kanalizacijske cevi na zaščitenem vodovarstvenem območju, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Ob spremstvu policije že pripeljali prve gradbene tovornjake

Če cev poči, lahko odplake podtalnico onesnažijo za 20 let, z onesnaženo vodo pa bomo morali živeti mi, so danes opozorili domačini. A dela na projektu, vrednem 135 milijonov evrov, so se že začela. Danes so ob spremstvu policije, ki je prišla na pomoč podjetju Gratel, že pripeljali gradbene tovornjake.

Foto: Siol.net

Policija je na kraj prišla, saj so domači kmetje odločeni, da na njihovi zemlji ne bodo gradili. "Tukaj smo že četrtič. Aprila lani smo gradbena dela prvič ustavili. Od takrat so bili tukaj še trikrat," je dejal lastnik zemljišča Marko Kosmač. "Zdaj so dobili začasno odredbo sodišča, da imajo na voljo šestmetrski pas, začeli bodo delati," je še dodal Kosmač.

Domačine skrbi, kaj bo s pitno vodo

A ker se lahko gradnja kanalizacijskega kanala CV0 medtem nemoteno nadaljuje, so domačini na pomoč poklicali gradbenega inšpektorja. Pogovori so kmalu prerasli v prepir, so poročali na Planetu. Ko bo cev za kanalizacijo postavljena, jim bodo danes odstranjeno rušo skladno z odločitvijo sodišča celo položili nazaj, je povedal pravni zastopnik ljubljanske občine Primož Krapenc.

"Treba se je zavedati, da se bo 22 uporabnikov iz greznic preklopilo na kanalizacijska omrežja, tako da se dela nekaj dobrega. V resnici je sklicevanje domačinov na napačno tolmačenje sklepov le metanje peska v oči," je pojasnil Krapenc.

Foto: Siol.net

A domačini se ne dajo. "Tukaj smo, ker ščitimo pitno vodo za vso Ljubljano," je dejal lastnik bližnjega zemljišča Aleš Mrzelj. "Štiri kilometre je vodovarstveno območje najstrožje. Iz Save pronica podtalnica do napajališč v Klečah, kjer se črpa voda, ki jo pijemo tako rekoč vsi Ljubljančani," je še dodal Mrzelj.

Cevi pospešeno polagajo čez predel zajetja pitne vode

Po lanskih zapletih z lastniki, ki so najeli celo varnostno službo, je kanalizacijski projekt poleti dobil nov zagon. Cevi pospešeno polagajo natanko čez predel zajetja pitne vode. "Nas, kmete, držijo, da ne smemo škropiti, oni pa bodo zdaj mimo peljali cev," je dodal Kosmač.

Za to vodovodno zajetje je škropljenje z gnojnico v resnici večja težava, na očitke odgovarja direktor ljubljanskega vodovoda in kanalizacije. Cevi s posebnimi zaščitnimi sloji, ki bodo prenašale fekalije v čistilno napravo čez Ljubljansko polje, pa naj bi bile najboljše, kar jih ta trenutek trg ponuja, so še poročali na Planetu.