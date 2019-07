V prestolnici kanalizacijo gradijo na vodovarstvenem območju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova kanalizacija bo tekla ob robu polja, ob Nemški cesti, na območju vodnega zajetja Kleče, ki je glavno vodno zajetje za dobršen del Ljubljane. Projekt ima sicer dolgo brado, traso zanj so zarisali že pred pol stoletja.

Največji vodovarstveni sistem v Sloveniji je tudi najstarejša in največja vodarna v mestu, v njej še vedno deluje vodnjak iz časov Franca Jožefa. Janković je sporno traso kanalizacije izbral, ker je najkrajša in najcenejša, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Projekt je težek 28 milijonov evrov, po njihovih ceveh pa naj bi se že konec leta pretakala kanalizacija iz Vodic in Medvod proti čistilni napravi Zalog.

"Ni ga kanalizacijskega sistema na tem svetu, ki bi bil 100-odstotno tesen in varen. V teh sistemih vedno obstaja neka možnost napake, neka verjetnost," opozarja Mihael Brenčič, predsednik hidrogeološkega društva Slovenije.

Logar: Delajo brez gradbenega dovoljenja

Foto: Bojan Puhek Preusmeritev odplak iz greznic v čistilne naprave skozi kanalizacijo je vsekakor odlična novica za okolje. Razlog za skrb pa se skriva v trasi, kjer bo potekala. Naravnost čez zaščiteno vodovarstveno območje, iz podzemlja katerega se prek Vodarne Kleče napaja več kot polovica od 300 tisoč prebivalcev prestolnice.

"To je tisto, kar bode v oči. Očitno gre za projekt prvorazrednih, kjer lahko delajo s spornim gradbenim dovoljenjem. Sedaj vstavljajo kanalete, kar poteka brez gradbenega dovoljenja. Najprej je torej treba spremeniti gradbeno dovoljenje. Eden od dokumentov, ki je pogoj za gradbeno dovoljenje, sploh ne obstaja," je kritičen Anže Logar, mestni svetnik Mestne občine Ljubljana.

Ministrstvo skopo s pojasnili

Pri okoljskem ministrstvu, ki naj bi preveril, ali je pri projektu vse, kot mora biti, smo dobili le skopo pojasnilo, da je varnost pitne vode njihova najvišja prioriteta. Zato trenutno poteka revizija odločitve ARSA, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, medtem ko za revizijo projektne dokumentacije kot tudi strokovno in postopkovno revizijo kanala C0 šele pripravljajo razpis.

Vseeno dela na kanalizacijskem kanalu C0 potekajo nemoteno. Doslej so potegnili že približno pol kilometra cevi, pri čistilni napravi Brod pa že pripravljajo vmesni zbiralnik, kamor se bodo stekale odplake, ki bodo prispele iz smeri Vodic in Medvod.

Kdo bo odgovarjal, če bo prišlo do onesnaženja?

Smo ena redkih prestolnic, ki se lahko pohvali, da je voda iz katerekoli pipe, ki jo odpremo, neoporečna. Še več, voda, ki priteče iz vrtin v Klečah, pohvali Brenčič, je trenutno tako čista, da ne gre skozi noben postopek kemičnega čiščenja.

"Vodni vir je v svojem primarnem stanju in tudi če ga saniramo, s kakršnimikoli postopki, tak vodni vir nikoli ni več v takem stanju, kot je bil prvotno," pojasnjuje Brenčič.

Ne na ljubljanski občini ne v podjetju VOKA, ki nadzira tako kanalizacijo kot mestni vodovod, za Planet niso priskrbeli sogovornika, ki bi pojasnil, kdo bi odgovarjal v primeru, da do onesnaženja dejansko tudi pride.