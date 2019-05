Dotrajani ljubljanski podhodi: V lokalih zamaka, množijo se podgane #video

Če je bilo v ljubljanskih podhodih pred dvema letoma še relativno živahno, danes tam najdemo tudi odpadajočo streho, ptičje iztrebke in vedno več zapuščenih lokalov, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Prazno je, podhod je osamljen. Ni luštno," pojasnjuje prodajalka Veronika Embrožič. Da je zadeva kritična, poudarja tudi lastnik dveh lokalov v Linhartovem podhodu Jože Persen: "Tukaj bi bila nujno potrebna takojšnja rešitev."

Ljubljanski podhodi so dotrajani in potrebni prenove

Ne le, da gostinske objekte nemalokrat zamaka, več mesecev so bili brez gretja, obiskovalci pa si lahko v enem od zapuščenih poslovnih prostorov ogledajo celo mrtvo podgano, ki naj bi vsem na očeh na tem mestu ležala že več kot dva meseca.

"V naših lokalih so pod stropom skakale podgane. Takrat ko so bile v lokalu stranke, so cvilile, in zadevo smo morali sanirati sami. Tako kot smo morali sami sanirati zamakanje lokala, saj upravnik pri tem noče sodelovati," pojasnjuje Persen.

V prestolnici sameva tudi bežigrajska tržnica, tamkajšnji prodajalci pa pogrešajo predvsem stopnice. Kar tri od petih tekočih stopnic namreč ne delujejo že nekaj časa, nekatere med njimi tudi že več kot četrt stoletja, so poročali na Planetu.

Črn madež predstavljajo tudi brezdomci

Upravnik poudarja, da naj bi do sanacije vendarle kmalu prišlo. Načrtovana je menjava celotne električne napeljave in svetilk, na ljubljanski občini pa nameravajo v bližnji prihodnosti pristopiti k sanaciji tekočih stopnic. Vendar pa črnega madeža po besedah prodajalcev ne predstavlja samo nedelujoča in zastarela infrastruktura, ampak tudi brezdomci.

Linhartov podhod v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

"Urinirajo vsak dan, tudi večkrat dnevno. Tako da potem tudi dobesedno smrdi, tudi stranke se zgražajo in pravijo, kako smrdi v tem podhodu," razlaga Embrožičeva. "Mislim, da bi morali pred volitvami posneti tudi takšne kotičke, ne samo tiste lepe ljubljanske ulice," dodaja prodajalka v eni od še redkih delujočih trgovin.

Upanje, da bo vsaj ena lokacija ponovno zaživela, prinaša načrt občine, da v podhodu Ajdovščina do leta 2022 odpre kino minipleks s štirimi dvoranami, so še poročali na Planetu.