Direktor zagotavlja: gradnja kanalizacije ne ogroža zajetja pitne vode v Klečah #video

Vse pripombe glede varnosti zajetja pitne vode v Klečah so neutemeljene, saj so načrt kanalizacijskega kanala, ki bo potekal v bližini, pregledali celo evropski strokovnjaki, zatrjuje direktor javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar. EU je projekt, ki bo na območju Ljubljane, Vodic in Medvod uredil čiščenje kanalizacijskih odplak, podprla s kar 69 milijoni evri, kar kaže na to, da nam zaupajo, je poudaril Mlakar.

Projekt bo znižal onesnaženje okolja, ne pa ogrozil, zatrjuje direktor javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Ukinili bodo 4.500 greznic, skanalizirali bodo dve sosednji občini, ker tok podzemne vode prihaja od tam. Torej že preventivno delujemo," poudarja direktor podjetja Voka Snaga.

Cevi polagajo čez sredino vodonosnega Ljubljanskega polja

Jabolko spora je področje, kjer delavci polagajo meter in dvajset centimetrov debele cevi. To počnejo ravno na sredini vodonosnega Ljubljanskega polja, ki prek črpališča Kleče z vodo napaja kar 60 odstotkov ljubljanskega vodovoda.

"Ljubljana se zelo rada pohvali s tem, kako dobro vodo imamo. Zelo radi se pohvalimo, da smo ena od redkih evropskih prestolnic, kjer vodo odpreš na pipi in piješ, in to bi morali varovati. Noben tehnični poseg ne more biti izgovor, da to ogrozimo," razlaga predsednik hidrogeološkega društva Slovenije Mihael Brenčič.

"Geološki zavod nam je naložil zaščitne ukrepe ob izgradnji in po izgradnji, torej da ves čas spremljamo nivo in kvaliteto podzemne vode. Naložil nam je tudi dodatne zaščitne ukrepe ob gradnji in način gradnje, kako najbolje zaščititi del trase, ki poteka skozi vodovarstveno območje," pojasnjuje direktor javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar. Foto: Planet TV

Mlakar na drugi strani poudarja, da so kot najbolj usposobljeno ustanovo s področja hidrogeologije pri nas angažirali geološki zavod, ki je tudi naredil študijo podzemnih voda na kilometru in pol zaščitenega območja. Ta pas so po njegovih besedah iz varnostnih ukrepov razširili na vsako stran, nadzorniki pa vsak dan preverjajo, ali se jih gradbinci držijo.

Direktor podjetja Voka Snaga zagotavlja, da vodooskrba zaradi projekta ni ogrožena

Zdaj ko so pridobili pet gradbenih dovoljenj, s katerimi so pokrili celotno traso, v betonska korita polagajo posebne cevi, ki imajo na notranji strani dodatno zaščito pred poškodovanjem, vezi med njimi pa imajo dvojno tesnilo. "V kolikor bi prišlo do kakršnihkoli naravnih nesreč, na primer do potresa ali česa podobnega, se je sposobna gibati in ob tem še vedno biti neprepustna," razlaga Mlakar, ki ga zato v vlogi direktorja vodovoda zato bolj skrbi, kdo bo zaustavil nenadzorovano gnojenje na območju vodnega zajetja.