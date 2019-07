Obala brez pitne vode? To bi bila katastrofa za ljudi in turizem. #video

Dober teden dni po nesreči tovornega vlaka na železniški progi med Koprom in Divačo na Obali še vedno velja poziv k skrbni in racionalni porabi vode. Čeprav so Slovenske železnice minuli konec tedna zaključile sanacijo proge in območja, kjer je prišlo do izliva okoli deset tisoč litrov kerozina, na Rižanskem vodovodu Koper opozarjajo, da lahko kerozin, ki je iztekel v okolje, ob močnejših padavinah še vedno onesnaži podtalnico. Če bi res prišlo do črnega scenarija, bi to skoraj zagotovo pomenilo moteno oskrbo s pitno vodo, kar bi preglavice povzročilo tudi turističnim delavcem Slovenskega primorja.

Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož pojasnjuje, kako na Obali varčujejo z vodo. Video: Planet.

Nesreča tovornega vlaka v predoru pri Hrastovljah je pokazala na ranljivost obalnega vodovodnega sistema. Iz ene od cistern v vlakovni kompoziciji je iztekal kerozin, ker pa je do iztekanja prišlo na vodovarstvenem območju, od koder vodo dobivajo vse štiri občine Slovenskega primorja, je bojazen pred onesnaženjem pitne vode s kerozinom še vedno močno prisotna.

Poziv k skrbni in racionalni porabi vode ostaja

Monitoring, ki ga v Rižanskem vodovodu Koper na podtalnici in na izviru Rižane (čeprav se tam ne zajema za pripravo pitne vode) izvajajo dnevno vsakih osem ur, za zdaj ne kaže odstopanj. Tudi testiranje sledov vonja po kerozinu, ki ga izvajajo vsake štiri ure na istih lokacijah, ni pokazalo zaznav. Čeprav oskrba z vodo za zdaj poteka nemoteno, poziv k racionalni uporabi pitne vode ostaja.

V nesreči tovornega vlaka na železniški progi med Divačo in Koprom je na vodovarstveno območje izteklo okoli deset tisoč litrov kerozina. Foto: Aleš Bržan

Koliko časa bo omenjeni poziv še veljal, v Rižanskem vodovodu v tem trenutku še ne vedo. "Težko si predstavljamo, koliko časa bo to trajalo. Dokler situacija ne mine, tega ne moremo povedati. Poziv k racionalni rabi pitne vode zaenkrat velja, odvisno od tega, kako se bodo dogodki odvijali na samem vodnem viru, pa bodo sledili tudi vsi ostali načrti, ki so dogovorjeni," pojasnjuje vodja Službe za zdravstveni nadzor na Rižanskem vodovodu Koper Sara Milenkovski.

Kerozin ob močnejšem deževju lahko doseže in onesnaži podtalnico

Iztekli kerozin lahko po njenih besedah ob večjem deževju še vedno doseže in onesnaži podtalnico: "To je dejstvo. Nekaj kerozina so uspeli zajeti, večji del od napovedanih kubičnih metrov pa se je iztekel v teren. Dokler preti ta nevarnost, smo zagotovo zaskrbljeni in si ne moremo oddahniti." Kot poudarja, so v Rižanskem vodovodu pri vodooskrbi trenutno stabilni, razliko iz vodnega vira Rižane pa bodo do nadaljnjega še vedno nadomeščali z odjemom vode iz sosednjih vodovodov.

"Spremljamo vreme in napoved, tako da bomo videli, kaj bo, ko nas bodo dosegle večje padavine. Takrat bomo monitoring zagotovo zgostili, kar pomeni, da bodo ta spremljanja opravljena v krajših časovnih intervalih, da bomo uspeli preprečiti, zajeti oziroma zavonjati kerozin in da bomo pri tem pri nadaljnjih ukrepih za varovanje sistema Rižanskega vodovoda pravočasni," še dodaja Milenkovska.

Koprski župan Aleš Bržan se boji, da morebitne redukcije pitne vode ne bi predstavljale le okrnjene dobave vode prebivalstvu, temveč tudi gospodarstvu in turizmu. Foto: STA

Rižanski vodovod s pitno vodo oskrbuje okoli 130 tisoč ljudi, potrebe se precej zvišajo v času poletnih počitnic, ko se v obalna mesta zgrne več deset tisoč turistov. Koprski župan Aleš Bržan se boji, da morebitne redukcije pitne vode (do tega bi prišlo, če bi zaradi onesnaženja prišlo do izpada podtalnice) ne bi predstavljale le okrnjene dobave vode prebivalstvu, temveč tudi gospodarstvu in turizmu.

Pomanjkanje ali onesnaženje vode ne bi bila dobra za turizem

V hotelu Kempinski Palace Portorož za zdaj še nimajo začrtanih posebnih postopkov, ki bi jih izvajali v primeru pomanjkanja vode. Kot so nam povedali, bodo, če bo do redukcij vode dejansko prišlo, naredili strategijo na način, da bodo imeli njihovi gostje čim bolj nemoteno bivanje v hotelu. Kot zagotavljajo, je hotel sicer okolju prijazen, saj vode ne izkoristijo le enkrat, ampak odpadno vodo uporabijo tudi drugje, na primer tudi za gretje in na bazenu.

Ob tem sicer poudarjajo, da jih morebitne redukcije ali onesnaženje vode zelo skrbijo. "Smo petzvezdnični hotel in temu primeren je tudi nivo naših gostov. Voda in elektrika sta osnovni dobrini pri normalnem obratovanju. Če se bo kaj takšnega zgodilo, nas bo skrbelo. To za hotel in celotno destinacijo ne bi bilo dobro," pravijo v hotelu Kempinski Palace. Dodajajo, da so prepričani, da bodo pristojni storili vse, kar je v njihovi moči, da do tega ne bo prišlo.

"Če se bo kaj takšnega zgodilo, nas bo skrbelo. To za hotel in celotno destinacijo ne bi bilo dobro," glede morebitnih prekinitev dobave pitne vode pojasnjujejo v hotelu Kempinski Palace Portorož. Foto: Bojan Puhek

V Hotelih Bernardin medtem pojasnjujejo, da glede na nastalo situacijo in poziv Rižanskega vodovoda izvajajo interne ukrepe za varčno in racionalno uporabo vode ter da spoštujejo navodila upravljavca do njegovega preklica: "Povečali smo nadzor nad internim vodovodnim omrežjem, racionalizirali dnevno porabo vode, omejili pranje zunanjih površin in zalivanje zelenic, hotelske goste in obiskovalce kopališč pa smo ob tem pozvali k varčni rabi vode v hotelih in na kopališčih."

V primeru motenj z oskrbo vode imajo preventivno pripravljene tudi dodatne aktivnosti za zagotavljanje zadostnih količin vode, s katerimi bodo zadostili nujnim potrebam gostov in interni porabi, so še sporočili iz Hotelov Bernardin. Pri Istrabenz Turizmu, ki upravlja hotele LifeClass v Portorožu, prav tako poudarjajo, da so na morebitno manjšo dostopnost vode pripravljeni.

V nekaterih portoroških hotelih pripravljeni na motnje v oskrbi z vodo

Pomočnik direktorja tehničnega in nabavnega sektorja pri Istrabenz Turizmu Sašo Pedljič pojasnjuje, da sama redukcija nima velikega vpliva na bazensko vodo, saj so vsi bazenski kompleksi pri njih polnjeni z morsko in termalno vodo. V hotelih LifeClass Portorož so na podlagi priporočil Rižanskega vodovoda nekaj ukrepov sicer že sprejeli.

Začeli so izvajati racionalno porabo vode na območju celotnega kompleksa, v primeru redukcije pa imajo pripravljena obvestila za vse hotelske sobe, bazenske sklope in skupne sanitarije. O stanju je poučeno tudi osebje recepcij, ki je pripravljeno na takojšnje obveščanje vseh hotelskih gostov. Prav tako so že obvestili dobavitelje ustekleničene vode, da pripravijo morebitno zalogo vode za njihove potrebe.

Za goste na plažah bodo poskrbeli z dostavo dodatnih rezervoarjev za vodo, na katere bodo priključeni nekateri tuši na plaži, glede dostave vode za omenjene rezervoarje pa se dogovarjajo z okoliškimi gasilci. Določeno zalogo vode v cisternah bodo uporabili za nujne potrebe na območju celotnega resorta. Kot je povedala Lana Švab iz oddelka za odnose z javnostmi LifeClass Hotels & Spa, se bodo potrudili, da bi gostje morebitno redukcijo vode čim manj občutili.