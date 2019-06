Po iztirjenju: primorsko železniško progo naj bi odprli v "nekaj urah"

Slovenske železnice so odstranile onesnažen material po torkovem iztirjenju tovornega vlaka pri Hrastovljah in s tem izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode na kraju nesreče. Odprtje proge so napovedovali do danes do 9. ure, a železniški delavci še postavljajo tire, železniško progo med Divačo in Koprom pa naj bi po zadnjih informacijah odprli v nekaj urah.

Promet po železniški progi Divača-Koper, ki je od torkovega iztirjenja tovornega vlaka zaprta, naj bi po prvotnih napovedih odprli že v petek, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje (Arso) in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.

Na železnicah so nato odprtje proge napovedali za danes ob 9. uri, po najnovejših informacijah pa naj bi jo odprli v nekaj urah.

Železniška proga Divača-Koper je zaprta od torka popoldne, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 10.000 litrov tega goriva. Foto: Igor Krmelj

Izpolnili Arsove zahteve

Kot so danes sporočili iz Arsa, so Slovenske železnice pod strokovnim vodstvom agencije izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo naloženo v dopolnilni odločbi in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode. Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom, so še navedli v agenciji.

Na Slovenskih železnicah so medtem danes povedali, da so na kraju nesreče skupaj izkopali 160 kubičnih metrov materiala, po neuradnih informacijah pa naj bi izkopali tudi del materiala, kjer so bili vzorci na prisotnost kerozina negativni.

Če bi prišlo do pronicanja vode skozi strop ali stene predora na razdalji 50 metrov na vsako stran od onesnaženega odseka, bodo Slovenske železnice v skladu z usmeritvami Arsa in Geološkega zavoda Slovenije zagotovile, da se ta voda zajame in odvede iz predora, so še navedli v Arsu.

Omenimo, da so na koprski občini kritični do pristojnih, ki po njihovem mnenju niso naredili dovolj, da bi zaščitili vodni vir. Več tukaj.

Zaradi zapore železniške proge je ministrstvo izjemoma dovolilo, da tovorna vozila z maso nad 7,5 tone, namenjena v Luko Koper, vozijo tudi ob koncu tedna. Foto: Gašper Pirman

Tovor za Luko z železnic na avtocesto

Zaradi nesreče oz. zaprte železniške proge so ta vikend izjemoma dovoljeni tudi prevozi težkih tovornih vozil v in iz koprskega pristanišča. Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, je mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije, še posebej proti in iz Luke Koper.

