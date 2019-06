Naval proti morju, na avtocestah izjemoma tudi tovornjaki. Kako je z gnečami?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški je do 7.30 ure zjutraj nastal 3,5-kilometrski zastoj, čakalna doba je tudi na Jelšanah. Zaradi nesreče je že zjutraj tudi na avtocesti proti morju pri Logatcu nastal večkilometrski zastoj, a je promet stekel, zastoji so le še na posameznih odsekih.

Prvi konec tedna po začetku počitnic je na avtocestah pričakovati gnečo, saj se mnogo družin že odpravi na počitnice. Ta konec tedna pa so na avtocestah izjemoma tudi tovornjaki.

Zaradi torkovega iztirjenja vlaka, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka s kerozinom, je namreč še zdaj zaprta proga Divača-Koper. Slovenske železnice so sprva napovedovale, da bo odprta danes ob 9. uri, a je šef SŽ Dušan Mes zjutraj za Radio Slovenija dejal, da točen čas odprtja težko povedo. "Gotovo pa bo to v dopoldanskih urah," je dejal.

Ker zaprta proga hromi dobave do Luke Koper, je ministrstvo za infrastrukturo izdalo dovoljenje za prevoze tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, za danes in jutri (praviloma ta vozila ob koncih tedna stojijo). Promet bo izjemoma dovoljen za tovorna vozila namenjena proti Luki Koper in iz nje.

Čakali boste na dveh prehodih

Ob 7.30 uri zjutraj je zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, 3,5 kilometra. Čakalna doba za izstop iz države je poldruga ura. Na prehodu Jelšane je čakalna doba 40 minut. Medtem je na primorski avtocesti, kjer se je pred Logatcem v smeri proti morju zjutraj zgodila nesreča, še vedno zaprt počasni pas, a je promet stekel. Na nekaj mestih še nastajajo manjši zastoji.

