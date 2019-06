Nesreča vlaka: je zaradi iztekanja kerozina ogroženo tudi vodno zajetje? #foto

V predoru Hrastovlje na železniški progi proti Kopru se nadaljuje odstranjevanje posledic torkovega iztirjenja tovornega vlaka, po katerem je prišlo do iztekanja kerozina iz dveh tovornih cistern. Pristojni bodo poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj je prišlo do nesreče in ali je zaradi nesreče morda ogroženo vodno zajetje Rižane.

Do nesreče je prišlo v torek popoldne. Do poznega večera je gasilcem in drugim enotam po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana uspelo bistveno zaustaviti iztekanje kerozina, a ne povsem. Iztekanje naj bi po njegovih besedah dokončno zaustavilo prečrpavanje še preostalega kerozina iz poškodovanih cistern. S prečrpavanjem naj bi zaključili sredi današnjega dne.

Po oceni Šestana bi lahko skupaj izteklo od 40 do 50 kubičnih metrov kerozina, pri čemer pa se postavlja predvsem vprašanje, kaj to pomeni za vodno zajetje Rižane, ki se nahaja na tistem območju. Oceno o tem bodo po besedah Šestana danes podali pristojni v Rižanskem vodovodu in drugi.

Koprski župan: Bili smo zelo blizu ekološke katastrofe

V Rižanskem vodovodu so danes ponoči že začasno zmanjšali odvzem iz omenjenega vodnega vira in povečali nakup vode iz sosednjih Kraškega in Istrskega vodovoda. "O vzrokih nesreče in njenih posledicah vas bomo obvestili takoj, ko bodo strokovnjaki zaključili preiskavo," je poudaril koprski župan Aleš Bržan, ki je v zapisu na Facebooku poudaril, da je po ogledu kraja nesreče zelo zaskrbljen. "Bili smo zelo blizu ekološke katastrofe," je dodal župan.

Prav tako bodo pristojni poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj je sploh prišlo do iztirjenja, predvsem pa bodo poskušali spet zagotoviti prevoznost precej poškodovane proge. Po navedbah direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa gre namreč za progo, ki mora biti na razpolago čim več časa. Kraj nesreče si je v torek ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, zato je pričakovati, da bodo o tej temi govorili tudi pristojni državni organi.