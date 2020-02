Ministrstvo sporne postopke v zvezi s C0 predalo tožilstvu

Ministrstvo za okolje in prostor je okrožnemu državnemu tožilstvu danes predalo domnevno sporne postopke pridobivanja dovoljenj za kanalizacijski kanal C0, je poročal Radio Slovenija. Kot je že pred časom pokazala notranja revizija na ministrstvu, so bili v primeru gradnje C0 številni postopki vodeni napačno.

Revizija postopkov, povezanih s projektom gradnje kanalizacijskega kanala na spornem kraku od Broda do Ježice v Ljubljani, se je nanašala na postopke, ki sta jih vodila Agencija RS za okolje (Arso) ter Direkcija RS za vode, piše STA.

Postopek ni bil izveden v časovnem zaporedju, kot ga zahtevajo predpisi

Med drugim je revizija ugotovila, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v časovnem zaporedju, kot ga zahtevajo predpisi. Javni uslužbenci, ki so sodelovali v postopkih izdaje upravnih aktov, so med drugim povzemali mnenja pripravljavcev študij oziroma organizacij, ki so jih pooblastile občine investitorke, obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno mero strokovne in kritične presoje, sistem presoje vplivov na okolje pa ni deloval uspešno in učinkovito.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je na podlagi interne revizije že izdal navodila organom v sestavi, ki naj bi izboljšala njihove prakse. Prav tako se je ministrstvo odločilo za recenzijo tehničnih rešitev kanala C0, poroča STA.

Gradbena dovoljenja ostajajo veljavna

Že izdana gradbena dovoljenja za gradnjo kanala C0 sicer ostajajo veljavna. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč 20. februarja ustavilo postopek nadzorstvene presoje izdanih gradbenih dovoljenj izpostave Upravne enote Ljubljana Moste Polje za gradnjo kanala, saj v postopku ni zasledilo razlogov za njihovo odpravo ali razveljavitev ter tudi ne obstoja ničnostnih razlogov.

Arso pa je novembra lani po uradni dolžnosti sprožil predhodni postopek za projekt izgradnje kanalizacije v okviru projekta, v katerem ugotavlja, ali je treba za nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V prvem predhodnem postopku je bilo ugotovljeno, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, Arso pa je novega sprožil, ker je inšpektorat na terenu ugotovil, da investitor pod cevi vgrajuje betonske kinete, še navaja STA.