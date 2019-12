Nova dražba za zemljišča ob URI Soča, cena tokrat nižja

To je precej manj od izklicne cene na prvi dražbi, ko se je kvadratni meter obeh zemljišč prodajal po 500 evrov. Takrat noben kupec ni vplačal varščine, zato so ponovno razpisali dražbo.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci komentiral poročanje Radia Slovenija, da bi zemljišča lahko odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Po neuradnih informacijah radia naj bi bil DUTB pripravljen ponuditi 250 evrov za kvadratni meter. Janković upa, da bo DUTB dobil soglasje za nakup. Ob tem je pripomnil: "Če bo slaba banka to kupila, bo mogoče le nastal državni dom za starejše."

Janković izredno sejo mestnega sveta označil za predstavo

Foto: Urbinfo Ljubljanski župan Zoran Janković je ponedeljkovo izredno sejo ljubljanskega mestnega sveta, ki so jo skušali izvesti svetniki iz vrst SDS, NSi in LMŠ na temo kanalizacijskega kanala C0, označil za "predstavo za publiko" in nagajanje županu. Opozicijski svetniki so želeli le prostor v medijih, jim je očital.

Ljubljanskim mestnim svetnikom iz vrst SDS, NSi in LMŠ izredna seja na temo kanala C0 ni uspela, saj na njej drugi svetniški klubi niso sodelovali. Župan Zoran Janković je poudaril, da njihovo vztrajanje kljub nesklepčnosti kaže, da so želeli zgolj medijsko pozornost.

Janković je predstavil tudi odločitev sodišča, ki je zavrnilo pritožbo Marka Kosmača na začasni ukrep, da mora umakniti stroje in omogočiti nadaljevanje gradnje kanala C0. Gradnja bo potekala naprej v skladu z že pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, je zatrdil.

V svetniškem klubu SDS so v predlogu za sklic ponedeljkove izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Svoje podpornike so tudi pozvali, naj pridejo pred mestno hišo in se udeležijo izredne seje, a varnostniki nekaj desetim zbranim niso dovolili vstopiti.

Svetniki NSi zgroženi nad ravnanjem varnostnikov

V svetniškem klubu ljubljanske NSi so medtem izrazili zgroženost nad tem, da so varnostniki mestnim svetnikom, povabljenim gostom in zainteresirani javnosti onemogočali vstop v mestno hišo. "Žal vsi mestni svetniki, ki so se seje sprva nameravali udeležiti, tega niso storili, verjetno tudi zaradi zapletov z zaprtimi vrati in televizijskih kamer, ki so posnele dogajanje," so zapisali.

"Župan je s takšnimi dejanji spet dokazal, da ne ve, kaj je demokracija, in da jemlje mestno hišo kot svojo lastnino, ne pa kot prostor, svobodno dostopen vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom," so še zapisali v sporočilu za javnost.