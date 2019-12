Državno odvetništvo storilo korak naprej v primeru zemljišča ob URI Soča

Mestna občina Ljubljana (Mol), ki ima v lasti zemljišče okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, je namreč ministrstvu za zdravje predlagala zamenjavo tega zemljišča za stavbo na Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri danes izvajajo dializo in deluje Center za avtizem. A ker ta menjava za ministrstvo ni sprejemljiva, se je občina odločila za dražbo funkcionalnih zemljišč okoli URI Soča, s katero bi po navedbah ljubljanskega župana Zorana Jankovića le preverili ceno zemljišča.

Na dražbo se ni prijavil nihče

A za dražbo, ki je bila napovedana za četrtek, noben kupec ni vplačal varščine, je torek sporočil Janković. Izklicna cena za kvadratni meter je bila 500 evrov. Bodo pa zemljišče znova dali na dražbo prihodnji teden, tudi tokrat za namene preverbe tržne cene, a tokrat po nižji izklicni ceni, ki pa še ni znana.

Foto: STA Medtem je državno odvetništvo na pobudo ministrstva za zdravje v ponedeljek vložilo predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi URI Soča zaradi ureditve stanja v zvezi z dvema parcelama. Hkrati je vložilo predlog za zaznambo postopka v zemljiški knjigi Okrajno sodišče Ljubljana. To je po neuradnih informacijah že odločilo o vpisu zaznambe na zemljišče, a odgovora s sodišča še ni prejela.

Razlika prevelika, da bi lahko naredili zamenjavo

Kot je ministrstvo za zdravje navedlo v odgovoru na poslansko vprašanje Alenke Jeraj (SDS), je državno odvetništvo pozvalo, da vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, v katerem se bo določil obseg zemljišča, ki je nujno potreben za redno rabo bolnišnične stavbe in je v dejanski lasti lastnika stavbe, to je države. "Z Mol smo se pripravljeni dogovarjati za zemljišče, ki ni funkcionalno zemljišče, bi ga pa, poleg funkcionalnega zemljišča, URI Soča potreboval za širitev," so zapisali.

Na ministrstvu sicer še navajajo, da je glede na pridobljena cenilna poročila razlika v vrednostih nepremičnin prevelika, da bi menjalna pogodba prišla v poštev.

Na državnem odvetništvu so sicer za STA še pojasnili, da se je taka pravna pot na podlagi razpoložljive listinske dokumentacije, podatkov ter pogovorov z ministrstvom in URI Soča pokazala kot najbolj smiselna. Ob tem so prepričani, da glede na določbe zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na nekaterih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča zemljišči pripadata URI Soča.