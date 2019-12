Jankovićevi nepremičninski posli na škodo Soče in otroške bolnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Univerzitetni rehabilitacijski center (URI) Soča je ena najbolj uglednih zdravstvenih ustanov pri nas. Že skoraj 60 let skrbi za bolnike, ki imajo zaradi srčnega ali možganskega infarkta, kroničnih bolezni, prometnih nesreč ali drugih nezgod težave z gibanjem, čutenjem, spominom ... V zadnjih letih se spopada s prostorsko stisko, zato že nekaj časa načrtuje širitev.

A bolniki, med katerimi so tudi otroci, je očitno ne bodo dočakali. Mestna občina Ljubljana (MOL) namreč prodaja zemljišča, predvidena za širitev Soče. Na njih bodo tako v prihodnjih letih verjetno zrasla luksuzna oskrbovana stanovanja.

V ozadju zgodbe, v kateri bo najkrajšo potegnil center Soča, se skrivajo zasebni interesi in iskanje dodatnih prostorov za dejavnost enega od zavodov, ki ga vodi mestni svetnik Liste Zorana Jankovića. Tudi na račun Mestne otroške bolnišnice.

Občina je prekrižala načrte centru Soča

Rehabilitacijski center Soča se nahaja ob Štajerski cesti v Ljubljani. Tik ob njem je več zemljišč, ki so v lasti občine. Namenjena so centralni dejavnosti, torej tudi za gradnjo zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in drugih dejavnosti, ki niso moteče za okolje. Del zemljišč je občina centru Soča leta 2014 dala v brezplačno uporabo, a se je najemna pogodba iztekla.

V prihodnjih letih so v Soči načrtovali gradnjo objekta za rehabilitacijo po kroničnih bolečinah, prizidka k objektu za nevrološko rehabilitacijo in rekreacijsko-športnega oddelka. Za vse to bi potrebovali sosednja zemljišča v lasti ljubljanske občine.

"Predvidena je novogradnja oziroma razširitev nevroloških oddelkov. Na tem mestu načrtujemo tudi postavitev centra modernih tehnologij, v katerem bodo pacientom na voljo najsodobnejše robotizirane rehabilitacijske naprave, ki so nujno potrebne za uspešno rehabilitacijo," poudarja generalni direktor URI Soča Robert Cugelj.

Foto: STA

Toda ljubljanski župan Zoran Janković ima drugačne načrte. Prihodnji četrtek bo namreč MOL omenjena zemljišča prodajala na dražbi. 20.600 kvadratnih metrov zemljišč v neposredni bližini Soče ponuja po izklicni ceni 10,3 milijona evrov. Varščina za sodelovanje na dražbi znaša milijon evrov.

Jankovićev ultimat: ali zemljišča pri Soči ali otroška bolnica

Kdo bo novi lastnik zemljišč, bo znano po dražbi. To zagotovo ne bo ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Aleš Šabeder. Tam so namreč pojasnili, da "pod zdaj znanimi pogoji na dražbi ne morejo sodelovati". Po naših informacijah pa se za zemljišča zanima nepremičninsko podjetje Mijaks, ki na območju Ljubljane gradi luksuzna oskrbovana stanovanja. Njegov direktor Miha Jarc včeraj za pojasnila ni bil dosegljiv.

A pri tej nameri je Zoran Janković očitno pripravljen na vezano trgovino. Že prej je namreč državi ponudil nov dogovor, kar so za Siol.net potrdili tudi na ministrstvu. Občina je tako ministrstvu pripravljena prepustiti del zemljišč v bližini Soče, a le pod pogojem, da se država v zameno odpove lastništvu nepremičnine, v kateri ima danes prostore Mestna otroška bolnišnica. Gre za dobro vzdrževano zgradbo na Ulici stare pravde, zgrajeno namensko za zdravljenje otrok, ki je bila do zdaj v delni lasti občine.

Foto: Urbinfo

Na MOL že več let ne skrivajo želje, da bi od države odkupili preostanek otroške bolnišnice. Nazadnje so jo predlagali na sestanku s predstavniki z ministrstva. "Župan je predlagal menjavo nepremičnine na Ulici stare pravde za zemljišči ob URI Soča. MOL bi bil pripravljen izvesti menjavo takoj, drugače, kot je zapisano v zapisniku sestanka iz 14. novembra, bo začel s prodajo zemljišč ob URI Soča," so pojasnili na ministrstvu.

Po predlogu je MOL del zemljišč pri centru Soča z državo pripravljena zamenjati po ceni 500 evrov na kvadratni meter. To bi pomenilo, da bi moralo ministrstvo za zdravje samo za dobrih 8300 kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem so danes parkirišča, občini plačati 4,2 milijona evrov. Za primerjavo: v centru Soča so za gradnjo dveh novih oddelkov, največje investicije v zadnjih 20 letih, ki so jo končali letos, porabili 6,7 milijona evrov.

Zakaj si MOL v resnici želi otroško bolnišnico

Prodaji Mestne otroške bolnišnice so se v zadnjih letih večkrat upirali tudi zdravniki, saj da bi to še povečalo prostorsko stisko v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Danes sta v zgradbi pediatrična klinika za otroke z avtizmom in interna klinika za dializo.

Toda ključno vprašanje je, zakaj si želi MOL želi na vsak način kupiti objekt, ki je ključnega pomena za zdravljenje otrok? In zakaj je pri tem pripravljen trgovati z usodo druge zdravstvene ustanove, ki se ukvarja z najtežjimi rehabilitacijami bolnikov?

Ljubljanski župan se je junija letos udeležil slavnostnega odprtja dveh novih oddelkov na URI Soča. Foto: STA

Po naših podatkih je v ozadju zasebni interes. Več virov nam je zatrdilo, da želi MOL z nakupom Mestne otroške bolnišnice uresničiti širitvene načrte Waldorfske šole v Ljubljani, ki domuje v soseščini. Gre za eno od šestih slovenskih zasebnih šol, ki bi dodatne prostore dobila v zgradbi zdajšnje otroške bolnišnice. Direktor Waldorfske šole je Iztok Kordiš, že tri mandate mestni svetnik Liste Zorana Jankovića v Ljubljani.

Na MOL smo zato včeraj popoldne naslovili več vprašanj:

Ali je občina seznanjena s prostorsko stisko URI Soča? Ali lahko zanikate, da želi občina od Republike Slovenije v zameno za del nepremičnin, ki bodo naprodaj, dobiti prostore Mestne otroške bolnišnice pod ljubljanskim gradom? Za katere namene želite pridobiti te prostore?

Na pojasnila MOL, ki si običajno za odgovore vzame sedem dni časa, še čakamo.

Že tisoč možganskih kapi letno

Še pred dobrim desetletjem so imeli na MOL z zemljišči ob Štajerski cesti drugačne načrte. Iz takratnega programa za ravnanje s stvarnim premoženjem je razvidno, da je bilo to območje namenjeno prostorskemu razvoju centra Soča. To je predvidel tudi edini urbanistični akt, ki je veljal za ta zemljišča.

"Zemljišče je za nas izredno pomembno. Brez tega zemljišča je URI Soča dolgoročno popolnoma odrezana od razvoja. Poleg tega po njem potekajo glavna oskrbna pot inštituta, dovozna pot v garažo in glavna požarna pot. Gre torej tudi za varnostno vprašanje delovanja inštituta oziroma gre za nujno potrebno funkcionalno zemljišče, ki ga mora imeti za normalno delovanje vsaka bolnišnica," opozarja Robert Cugelj.

V vmesnem času so v MOL obrnili ploščo. Na ministrstvu zato opozarjajo, da bo prostorska stiska v centru Soča tudi zaradi staranja prebivalstva vedno hujša. Pacientov bo vedno več, pri čemer izpostavljajo rehabilitacije po možganski kapi. Ta v Sloveniji letno doleti že približno tisoč ljudi. Največ teh pacientov, približno četrtino, sprejmejo v Soči, še dodatnih dvesto ljudi pa v Thermani, nekdanjem Zdravilišču Laško. Preostanek, torej več kot 500 ljudi, gre v čakalne vrste.

Izsek iz dokumenta Mestne občine Ljubljana iz leta 2008. Foto: MOL

Na ministrstvu poudarjajo, da "so pripravljeni nadaljevati pogovore z namenom sklenitve dogovora med ministrstvom in MOL, ki bi bil za vse strani sprejemljiv, saj da URI Soča potrebuje zemljišča za nadaljnji razvoj". Obenem so državno odvetništvo že pozvali, da vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča k glavni bolnišnični stavbi centra Soča ali da vloži tožbo, s katero bi sodišče ugotovilo, da ima lastninsko pravico države na tem zemljišču država.