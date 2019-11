Huda stiska v bolnišnicah: zmanjšujejo število postelj in zapirajo oddelke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kadrovski primanjkljaj zdravstvenih delavcev v slovenskih bolnišnicah je ponekod že tako velik, da zapirajo oddelke in zmanjšujejo število postelj. Vrstijo se bolniške odsotnosti in odpovedi, dragoceni kadri pa odhajajo v tujino. V ljubljanskem kliničnem centru je stiska največja na oddelkih intenzivnih terapij, v jeseniški bolnišnici so že pred časom zaprli enega od treh oddelkov internistične službe.

S hudim pomanjkanjem medicinskih sester, tehnikov in bolničarjev se po poročanju STA spoprijemajo tudi v bolnišnicah v Mariboru, Murski Soboti, Trbovljah, Celju, Slovenj Gradcu in na Ptuju. V mariborskem kliničnem centru, kjer se soočajo tudi s pomanjkanjem zdravnikov, trenutno manjka kar četrtina delavcev v zdravstveni negi.

O vzrokih in rešitvah za kadrovsko stisko, v kateri so se znašli v slovenskih bolnišnicah, bodo govorili tudi v informativni oddaji Planet 18.

Ponekod že zapirajo oddelke in omejujejo sprejem bolnikov

V ljubljanskem kliničnem centru so morali na približno 40 posteljah od 2.150 omejiti sprejem bolnikov. Zdravstveno osebje najtežje nadomeščajo na intenzivnih oddelkih interne in kirurške klinike. Na Jesenicah so zaradi kadrovskih težav že maja zaprli enega od treh internističnih oddelkov, kar pomeni 18 postelj manj za bolnike. Kdaj bodo oddelek spet odprli, ne vedo, težave pa imajo tudi na drugih oddelkih.

Zdravstveni kader odhaja na delo čez mejo

V Slovenj Gradcu razmere za zdaj še obvladujejo, a priznavajo, da vse več zdravstvenega kadra iz regije odhaja na delo v sosednjo Avstrijo. S podobnimi težavami se srečujejo tudi v murskosoboški bolnišnici, kjer podobno kot drugje opažajo, da se zdravstveni delavci raje odločajo za delo v primarnem zdravstvu oziroma odhajajo delat k našim severnim sosedom.

Kljub ponavljanju razpisov ne najde kandidatov

Težave z majhnim številom prijav in posledično ponavljanjem kadrovskih razpisov imajo tudi v Trbovljah, kjer so lani in letos zabeleži tudi veliko število upokojitev. V celjski bolnišnici je najbolj kritično nadomeščanje diplomiranih babic, saj kljub petim ponovljenim razpisom niso našli kandidatov za delo.

V nekaterih bolnišnicah ob tem opozarjajo, da bi rešitev za negotove razmere predstavljal tudi dvig plač in dodatkov oziroma ustrezno finančno ovrednotenje delovnih mest, kar predstavlja prvi pogoj, da se lahko zaposli dovolj kompetentnega kadra, še poroča STA.