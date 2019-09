V Sloveniji cena žilne opornice kar trikrat višja kot v Nemčiji #video

Cene žilnih opornic so po svetu izrazito upadle. V Nemčiji jih dobavitelji prodajajo po 90 evrov na kos, posredniki v Sloveniji pa zanje zaračunajo tudi do 190 evrov. Ali slovenske bolnišnice močno preplačujejo žilne opornice in kam gre ta razlika?

Ljubljanski klinični center je januarja 2018 objavil javno naročilo za nakup žilnih opornic. Kar deset podjetij je poslalo ponudbe za skupaj pet sklopov različnih vrst stentov. Pri dveh sklopih ni bil izbran nihče, saj so presegali predvideno ceno. Vrednost preostalih treh, s katerim je klinični center dobil 2.400 žilnih opornic, znaša 476.982 evrov. V povprečju skoraj 200 evrov za kos, so poročali v oddaji Planet 18.

Zmagovalni preprodajalci bodo precej zaslužili

Takrat se je klinični center javno pohvalil, da omenjeni nakup pomeni najmanj dodatni 20-odstotni popust, primerljivo s prejšnjimi najcenejšimi nakupi. Stent Promus Premier pa naj bi kupovali za 32 odstotkov ceneje kot do sedaj.

Foto: Planet TV Kardiolog Blaž Mrevlje, ki je že večkrat opozarjal na polnjenje žepov na račun preplačil omenjenega artikla, pa je menil, da žilne opornice močno preplačujemo. "Kovinskih opornic se skoraj ne uporablja več, stanejo pa samo deset evrov. Novejše, prevlečene z zdravilom, pa v Nemčiji stanejo pod sto evrov. Mi jih plačujemo po ceni okoli 300," je dejal.

Kot je preverila novinarska ekipa Planeta 18, so njegove navedbe resnične. Najcenejši Promus Premier davkoplačevalce stanejo 162 evrov. V petem sklopu pa se skrivajo najdražji artikli istega proizvajalca - Boston Scentific, model Synegye. Dobavitelju PRO-GREM bomo tako plačevali po 323 na kos, kar pomeni, da bodo zmagovalni preprodajalci precej zaslužili.

Slovenija je namreč premajhna, da bi imele multinacionalke pri nas svoje zastopnike. "Multinacionalke zanima prodaja lastnih produktov, ne glede na to, ali je teh deset, tisoč ali pa milijon. UKC pa pač ni dober gospodar," je povedal za oddajo Planet 18.

Po evropski zakonodaji namreč cena na enotnem trgu ne sme nihati več kot 10 odstotkov. In tako bi lahko tudi mi imeli nemške cene. Kaj pa so za to storili v ljubljanskem kliničnem centru? Kot odgovarjajo, so pri javnih naročilih zavezani zakonu o javnih naročilih. Vsa naročila nad 220 tisoč evrov pa so tako in tako objavljena v evropskem uradnem listu, dodajajo.